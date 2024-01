No último dia 08 de dezembro, Andrea e Diogo Padilha fizeram uma comemoração de aniversário das filhas Marina e Giovanna. As irmãs, que compartilham o mesmo dia de nascimento, porém com quatro anos de diferença, completaram 07 e 04 anos, respectivamente.

Legenda: Aniversário de Marina e Giovanna Foto: Lorena Peixoto

A festinha aconteceu na escola, durante o período das aulas, e contou com a presença dos amiguinhos e amiguinhas da sala, das professoras, além dos avós das aniversariantes, Erle Rodrigues, Ana Batista e Otilia Almeida.

Vem ver nas fotos captadas por Lorena Peixoto:

