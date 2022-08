CAPTEI: IPREDE formaliza doações para Projeto Prato Cheio

O IPREDE, Instituto da Primeira Infância, fez o lançamento da Campanha Primeira Mesa Solidária na sede da instituição, no fim da tarde da segunda, 01.

Legenda: Sulivan Mota, Izakeline Ribeiro e João Furtado Foto: LC Moreira

A plataforma Primeira Mesa que atrai clientes para os restaurantes com descontos maravilhosos e democratiza os sabores da cidade resolveu que, no quarto aniversário de existência, celebraria doando metade do faturamento do app para comunidades carentes de Fortaleza no mês de agosto.

Legenda: Eveline Vasconcelos, Cleidiane Barbosa, Thiago Lima e Vladir Justa Foto: LC Moreira

A instituição escolhida, responsável por distribuir alimentos, foi o IPREDE através Projeto Prato Cheio.

Vem ver quem esteve por lá! LC Moreira captou tudo!

Legenda: Airton Junior, Sulivan Mota, Airton Correia e Rômulo Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Aline de Albuquerque e Izakeline Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Airton Junior e Airton Correia Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gaspar, Yasmin Lara, Livia Paz e Caio Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Napoleão e Samira Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Cruz e Lu Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Diego e Lídia Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Stoever e Ítalo Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Karen e Deibson Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Paz e Caio Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Ribeiro, Victor Costa e João Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Milton Vasquez e Ana Luiza Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Menezes e Fernando Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Rubén Pereira e Tâmara Canto Foto: LC Moreira

Legenda: Suelen Alves e Luzia Pogiali Foto: LC Moreira

Legenda: Vladir Justa e Samira Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Pinheiro e Renata Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Sulivan Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Izakeline Ribeiro e João Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Izakeline Rieiro, Aline de Albuquerque e Ítalo Borges Foto: LC Moreira

Legenda: André Linheiro, Victor Costa, Lúcia Ribeiro e João Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Aline de Albuquerque, André Linheiro e Izakeline Ribeiro Foto: LC Moreira