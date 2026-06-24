CAPTEI: Inteligência em pauta

Em um cenário onde dados se tornaram o novo capital e a inteligência artificial redefine modelos de negócios em velocidade recorde, o Lide Ceará promoveu um dos encontros mais estratégicos da temporada.
A convidada foi Milena Leal, Country Manager para Google Cloud Brasil, que conduziu uma reflexão sobre os desafios e oportunidades da era generativa da IA durante almoço empresarial realizado nesta terça-feira (23) no Hotel Gran Marquise.
Reunindo lideranças e tomadores de decisão, o encontro colocou no centro das discussões temas como segurança de dados, inovação e adaptação corporativa diante da transformação digital mais acelerada da história recente.
Em tempos em que relevância e competitividade caminham lado a lado com tecnologia, o evento consolidou uma nova máxima dos círculos empresariais: compreender a inteligência artificial já não é diferencial — é condição para liderar o futuro.