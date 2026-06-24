CAPTEI: Inteligência em pauta

Em um cenário onde dados se tornaram o novo capital e a inteligência artificial redefine modelos de negócios em velocidade recorde, o Lide Ceará promoveu um dos encontros mais estratégicos da temporada.

Legenda: Milena Leal Foto: LC Moreira

A convidada foi Milena Leal, Country Manager para Google Cloud Brasil, que conduziu uma reflexão sobre os desafios e oportunidades da era generativa da IA durante almoço empresarial realizado nesta terça-feira (23) no Hotel Gran Marquise.

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Reunindo lideranças e tomadores de decisão, o encontro colocou no centro das discussões temas como segurança de dados, inovação e adaptação corporativa diante da transformação digital mais acelerada da história recente.

Legenda: Lauro Fiúza Neto, Emília Buarque, Milena Leal e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Em tempos em que relevância e competitividade caminham lado a lado com tecnologia, o evento consolidou uma nova máxima dos círculos empresariais: compreender a inteligência artificial já não é diferencial — é condição para liderar o futuro.

Confira nas fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Milena Leal e Victor Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Maurício e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Denardin, Emília Buarque e Francisco Assis Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick Arraes e Camila Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar, Emília Buarque e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Amaral e Fábio Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante, Fernanda Denardin e Marcelo Pena Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Bertolini, Rômulo Barroso e Ricarte Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Montenegro e Aurimar Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior, Lauro Fiúza Junior e Paulo Maraes Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Proença e Ivo Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: André Boris Maia, Luciana Lobo, Riana Aguiar e Camila Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Iuri e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Gildo e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Dráuzio Barros Leal, Lauro Fiúza Neto, Germano e Alessandro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Afonso Macedo e Katherinne Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ibiapina, Sérgio Resende, Hegel Nóbrega e Eduardo Demes Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Demes e Hegel Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício Soares e Teofilo Praxedes Foto: LC Moreira

Legenda: Mikie Ripardo, Cristina Boris, Milena Leal, Luciana Colares e Camila Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Vicente Junior Foto: LC Moreira