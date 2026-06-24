Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Inteligência em pauta

Executiva do Google Cloud destaca desafios da era dos dados em evento do Lide Ceará

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 10:22)
Jeritza Gurgel
Legenda: Emília Buarque e Milena Leal
Foto: LC Moreira

Em um cenário onde dados se tornaram o novo capital e a inteligência artificial redefine modelos de negócios em velocidade recorde, o Lide Ceará promoveu um dos encontros mais estratégicos da temporada.

Legenda: Milena Leal
Foto: LC Moreira

A convidada foi Milena Leal, Country Manager para Google Cloud Brasil, que conduziu uma reflexão sobre os desafios e oportunidades da era generativa da IA durante almoço empresarial realizado nesta terça-feira (23) no Hotel Gran Marquise.

Legenda: Emília Buarque
Foto: LC Moreira

Reunindo lideranças e tomadores de decisão, o encontro colocou no centro das discussões temas como segurança de dados, inovação e adaptação corporativa diante da transformação digital mais acelerada da história recente.

Legenda: Lauro Fiúza Neto, Emília Buarque, Milena Leal e Tales de Sá Cavalcante
Foto: LC Moreira

Em tempos em que relevância e competitividade caminham lado a lado com tecnologia, o evento consolidou uma nova máxima dos círculos empresariais: compreender a inteligência artificial já não é diferencial — é condição para liderar o futuro.

Confira nas fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Milena Leal e Victor Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Maurício e Carlos Prado
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Denardin, Emília Buarque e Francisco Assis
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick Arraes e Camila Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar, Emília Buarque e Luciana Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Amaral e Fábio Ibiapina
Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante, Fernanda Denardin e Marcelo Pena
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende e Victor Perlingeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Bertolini, Rômulo Barroso e Ricarte Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Montenegro e Aurimar Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior, Lauro Fiúza Junior e Paulo Maraes
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Proença e Ivo Alencar
Foto: LC Moreira

Legenda: André Boris Maia, Luciana Lobo, Riana Aguiar e Camila Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Iuri e Luciana Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Gildo e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Dráuzio Barros Leal, Lauro Fiúza Neto, Germano e Alessandro Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Afonso Macedo e Katherinne Maciel
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ibiapina, Sérgio Resende, Hegel Nóbrega e Eduardo Demes
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Demes e Hegel Nóbrega
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício Soares e Teofilo Praxedes
Foto: LC Moreira

Legenda: Mikie Ripardo, Cristina Boris, Milena Leal, Luciana Colares e Camila Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Vicente Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Assis, Osmiro Barreto, Hegel Nobrega, Eduardo Demes e Fábio Ibiapina
Foto: LC Moreira

 