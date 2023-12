Captei: Instituto Myra Eliane e Prefeitura de Cascavel celebram o Natal

O Natal está se aproximando e, para celebrar esta data tão especial, o Instituto Myra Eliane em parceria com a Prefeitura de Cascavel prepararam uma programação especial no Memorial Edson Queiroz.

Tudo aconteceu no sábado, 16, na Praça Nossa Senhora do Ó, no centro de Cascavel/Ceará. No entorno do equipamento cultural Memorial Edson Queiroz, o Papai e a Mamãe Noel, acompanhado dos duendes, receberam todas as crianças com muito carinho.

Legenda: Apresentação Natalina Foto: LC Moreira

Além disso, apresentações musicais tornaram a noite ainda mais mágica. Jovens talentos da Casa de Vovó Dedé apresentaram um lindo recital natalino. Depois, o Grupo Blitz com o espetáculo musical “Preparativos da Mamãe Noel”, recriando a magia do Natal. Por fim, o Grupo New Choro encerrou a noite com um show emocionante, apresentando clássicos do choro brasileiro.

Legenda: Trio - Casa de Vovó Dedé Foto: LC Moreira

A programação foi aberta ao público e gratuita.

Olha aí as fotos que o LC Moreira captou por lá!

Legenda: Luana e Tiago Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Alvino Costa e Andréa Nasser Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Lima e Cleiton Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Joselito Albuquerque, Arthur Carlos, Mariana Fernandes e Melkzebeck Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Azevedo e Marcos Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Maciel e Rúbio Machado Foto: LC Moreira

Legenda: André Araújo, Nágila e Bruna Lima e Cleiton Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Nascimento e Andréa Nasser Foto: LC Moreira

Legenda: Cleiton Pereira, Rúbio Machado, Telma Maciel, Alvino Costa e Marcos Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Instituto Myra Eliane e Casa de Vovó Dedé Foto: LC Moreira

Legenda: Joselito Albuquerque, Carol Nascimento e Telma Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Rúbio Machado, Carol Nascimento, Alvino Costa e Telma Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago e Luana Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Nasser Foto: LC Moreira

Legenda: Chegada do Papai Noel Foto: LC Moreira

Legenda: Papai Noel Foto: LC Moreira