CAPTEI: Inaugurado Bar o Barte: o mais novo point gastronômico de Fortaleza

Localizado onde já existe o Espaço Baobarte Rústico Artesanal, conhecido por impulsionar a moda da cultura local e brasileira, o "Bar o Barte" chega para agregar uma novidade para o público cearense. O ambiente é acolhedor e intimista.

A carta de vinhos e espumantes do "Bar o Barte" é selecionada especialmente para os amantes da boa bebida, além de oferecer cafés e drinks especiais. O local resgata tradições culinárias locais, proporcionando uma viagem gastronômica aos sabores da região. O chef Matheus Zaranza assina os pratos que são preparados com maestria, desde as delícias do café da manhã até os pratos principais com um tempero único. E é claro, as sobremesas não ficam de fora, trazendo aquelas lembranças dos sabores da infância.

Legenda: Bar o Barte Foto: LC Moreira

A inauguração contou com uma degustação exclusiva do cardápio da casa, harmonizado com vinhos selecionados e boa música comandada pela cantora Mel Mattos e, depois, a dupla sertaneja Vinni e Rafa.

Legenda: Mel Mattos Foto: LC Moreira

Legenda: Vini e Rafa Foto: LC Moreira

O "Bar o Barte" estará aberto de terça a sábado, das 11h até às 23h, esperando se tornar um dos novos pontos badalados de Fortaleza.

LC Moreira esteve por lá no dia da inauguração. Vem ver as fotos captadas!

