CAPTEI: Inauguração da nova loja da CeArt é destaque com presença da secretária Onélia Santana

Na última quinta-feira, 23, o Governo do Ceará inaugurou a nova loja da CeArt no Shopping RioMar Fortaleza, com a presença da secretária da proteção social Onélia Santana. A CeArt é responsável por coordenar a política do artesanato no Ceará e já cadastrou quase 40 mil artesãos, intermediando a venda de mais de 59 mil peças somente em 2023.

Legenda: Onélia Santana durante o desfile na CeArt Foto: Secretária da Proteção Social do Ceará

“Esse trabalho feito pela CeArt é de extrema importância para impulsionar o artesanato cearense e dar mais oportunidade de venda para os nossos artesãos. Com mais essa loja inaugurada pela CeArt, estamos ampliando os espaços de comercialização do artesanato cearense, o que significa mais renda para os artesãos” Onélia Santana Secretária da Proteção Social do Ceará

Durante a inauguração, os visitantes puderam conferir um showroom com desfiles de peças que mesclam roupas comuns com artesanato feito de filé, labirinto e crochê, além de curtirem a presença do DJ Guga de Castro. A loja no Shopping RioMar Fortaleza representa uma importante oportunidade para os artesãos cearenses aumentarem sua renda e terem seus trabalhos valorizados.

Legenda: Inauguração CeArt Rio Mar Fortaleza Foto: Secretária da Proteção Social do Ceará

Dito isso...

Vem ver as fotos enviadas pela Secretaria da Proteção Social do Ceará para a nossa coluna:

Legenda: Onélia Santana e Cláudio Silveira Foto: Secretária da Proteção Social do Ceará

Legenda: Celina Hissa e Onélia Santana Foto: Secretária da Proteção Social do Ceará

Legenda: Onélia Santana e Ivanildo Nunes Foto: Secretária da Proteção Social do Ceará

Legenda: Luciano Cidrão, Onélia Santana e Adelina Feitosa Foto: Secretária da Proteção Social do Ceará

