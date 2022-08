CAPTEI: Inácio Aguiar e seus 38 motivos para comemorar

O jornalista Inácio Aguiar está na melhor fase da vida. Múltiplo. Dinâmico. Cedo já anuncia as notícias da política no Bom Dia Ceará, após CE 1ª Edição, além de comandar a parte política do Diário do Nordeste.

O jornalista é bem relacionado, transita bem e é querido aonde chega. Tem conteúdo e traz conteúdo com confiança. Dos bons. De atitudes decentes e atuais. Saber se colocar.

Portanto, disse ele que tem 38 motivos para comemorar e digo: tem é mais!

Legenda: Inácio e Delí Aguiar e Paulo Sátiro Foto: LC Moreira

Além do aspecto profissional, Inácio tem uma família linda, está cuidando da saúde (vem entrando num shape legal) e organizando a vida. Bonito de ver.

Legenda: Inácio Aguiar e Fabinho Varela Foto: LC Moreira

Para celebrar o novo ciclo, Inácio fez um happy hour, animado por Fabinho Varela enquanto familiares, influencers, advogados, jornalistas, staff do Sistema Verdes Mares, amigos em geral, adentravam na área no skyline do seu edifício residencial para parabenizar o antenado noticiarista.

Legenda: Ruy do Ceará, Inácio Aguiar e Daniel Aderaldo Foto: LC Moreira

O burburinho foi super prestigiado e rolou até altas horas.

Olha só! LC Moreira captou tudo:

Legenda: Victor Ximenes, Inácio Aguiar e Erik Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Muniz, Jeritza Gurgel e Ilo Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Auri Monteiro e Ildefonso Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Aldeson Matos Foto: LC Moreira

Legenda: André Xerez, Inácio Aguiar e Taís Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio e Lara Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Karine e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelino Leal e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Delí e Inácio Aguiar, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Leal Mota Filho, Inácio Aguiar e Rayssa Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro e Aline Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: Delí e Inácio Aguiar, Clovis Holanda e Anaelise Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Lima e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Inácio Aguiar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rochelle Jucá e Gustavo Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Leandro Vasquez e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Alexandre, Telma Costa e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Reinaldo Salmito, Inácio Aguiar e Leandro Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: Rayssa Câmara, Sabrina Lima e Taís Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Vasquez e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Freitas, Delí Aguiar e Jaqueline Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Leonor Coimbra e Ananias Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Berg Lima e Mariane Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Cristian Denner e Nayara Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Santiago, Inácio Aguiar e Ilo Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Guto Castro e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Hamilton Nogueira e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ícara Rodrigues e Davi Portácio Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Freitas e Viktor Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Façanha e André Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Leal Mota Filho, Rodolfo Licurgo e Erik Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ícara Rodrigues, Delí Aguiar e Fabrícia Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Carol Zacarías Foto: LC Moreira