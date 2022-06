CAPTEI: Impulsione comemora 11 anos e anuncia expansão para São Paulo

As jornalistas Camilla Andrade e Isabella Purcaru estão vibrando com o sucesso conquistado em 11 anos de trabalho.

No aniversário da Impulsione, a empresa passa a contar com um núcleo na capital paulista, juntamente com a sócia Mirela Tavares, jornalista e relações públicas, especializada na área de Publicidade e Marketing, que já atua no mercado em São Paulo há mais de 25 anos.

Dentre os clientes do núcleo São Paulo, Camilla Andrade antecipou dois nomes: a GRSA/Compass, que em maio realizou mais uma edição do Stop Food Waste Day, movimento contra o desperdício de alimentos no mundo; e a YouGov no Brasil, empresa britânica de pesquisas e data analytics.

Legenda: Ricardo Lessa Foto: Rogério Lima

Além de apresentar as novidades para os convidados, a agência promoveu um bate-papo sobre a "comunicação no atual cenário econômico e da saúde", com João Consorte, que acaba de assumir a presidência do IPG Health Brasil, empresa da holding IPG Health, maior grupo integrado de comunicação e marketing de saúde do mundo; e o jornalista e escritor Ricardo Lessa, colaborador do Valor Econômico.

Olha só quem esteve por lá! Rogério Lima captou tudo!

Legenda: Mirela Tavares, Camilla Andrade, Severino Neto, Isabella Purcaru Foto: Rogério Lima

Legenda: Jardênia Siqueira, Isabella Purcaru, Camilla Andrade Foto: Rogério Lima

Legenda: Camilla Andrade, Guilherme Pequeno e Antônio Sales Foto: Rogério Lima

Legenda: Cynthia Cardoso e Maria Cecília Cavalcante Foto: Rogério Lima

Legenda: Gabriella Purcaru e Cynthia Cardoso Foto: Rogério Lima

Legenda: Guto Castro, Camilla Andrade, Rodrigo Santiago Foto: Rogério Lima

Legenda: Ilo Santiago e Salomão de Castro Foto: Rogério Lima

Legenda: Isabella Purcaru e Jemyma Scarlet Foto: Rogério Lima

Legenda: Ingrid Melo e Ingryd Freitas Foto: Rogério Lima

Legenda: Palestra Foto: Rogério Lima

Legenda: Time Impulsione Foto: Rogério Lima