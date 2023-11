CAPTEI: Igor Queiroz Barroso recebe a medalha de embaixador da paz

Na noite de quinta-feira, 09, a Regional do Estado do Ceará da Associação Internacional dos Embaixadores da Paz no Brasil (AIEB Brasil) entregou a medalha de embaixador da paz a Igor Queiroz Barroso. A solenidade aconteceu no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará, como parte do 1º Fórum Estadual de Concessão de Condecorações de Medalhas da AIEB Brasil em Fortaleza.

A AIEB Brasil é uma organização reconhecida mundialmente que visa promover a paz e a harmonia entre as nações. Por meio de suas regionais, a associação realiza eventos e premiações para homenagear personalidades que se destacam na promoção da paz e na defesa dos direitos humanos.

Legenda: 1ª Fórum Estadual de Concessão de Condecorações de Medalhas da AIEB Brasil em Fortaleza / Ceará Foto: Kid Júnior

Pelo notório trabalho, o empresário Igor Queiroz Barroso foi agraciado com essa honraria. Conhecido por sua atuação em diversas causas sociais e filantrópicas, tem se destacado como um verdadeiro embaixador da paz no estado do Ceará.

Veja como foi esse momento nas fotos enviadas por Kid Júnior:

