Captei: Ideal das Artes

Nas comemorações dos 90 anos do Ideal Clube, Randal Pompeu é o curador da mostra “Ideal das Artes” onde constam as exposições dos artistas plásticos: Mano Alencar, Mino Castelo Branco e Totonho Laprovitera. As 30 obras expostas estão à venda e, parte do apurado, será destinado à Santa Casa de Misericórdia.

A mostra, que segue aberta ao público até o dia 30 de setembro, foi aberta no dia 15 de setembro.

Confira os flashs captados por LC Moreira:

