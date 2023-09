CAPTEI: Ícone da sociedade festeja aniversário

No coração do bairro do Dionísio Torres, em Fortaleza, a renomada cerimonialista Alódia Guedes Guimarães comemorou seu aniversário em um evento aconchegante que durou das 15h às 22h, fazendo seu belo jardim vibrar com a festividade.

Aberto aos amigos mais queridos e familiares, o aniversário foi um verdadeiro espetáculo de alegria e festejos. Cada convidado trouxe um pouco de si: um pouco de música, um pouco de clicks e, sem exageros, muito carinho.

Legenda: Alódia Guedes Guimarães entre amigos Foto: LC Moreira

Alódia, a aniversariante, vestia um tubinho vermelho, com um lenço estrategicamente amarrado na cintura, irradiando encanto e elegância. Em cada esquina da casa, um rosto sorridente, uma risada agradável e uma energia contagiante, uma celebração de aniversário, uma felicidade, um sinônimo de Alódia Guedes Guimarães.

Vem ver alguns momentos captados por LC Moreira que passou por lá representando a coluna SiSi levando nosso carinhoso afeto a aniversariante tão especial:

Legenda: Paulo e Alódia Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Indira, Alódia e Samyra Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira, Alódia e Indira Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Clemente e Alódia Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Alódia Guimarães e Gustavo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Indira, Paulo, Alódia e Samyra Guimarães Foto: LC Moreira