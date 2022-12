Captei: Ícone da alegria, Claudia Majela, celebra 50 anos de vida

Na noite de sexta, 02, convidados que chegavam no último piso do hotel Gran Marquise entravam no mundo da aniversariante, Claudia Majela. Branca Mourão trouxe para o ambiente muitas flores. Primavera. Primaveras da Claudia. 50.

Legenda: Niver de Claudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Branca Mourão e Cláudia Magela Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia Majela Foto: LC Moreira

A aniversariante vestia Lino Villaventura. Dona um sorriso inconfundível. Energia única.

Legenda: Banda Si Charmant Foto: LC Moreira

No palco, uma banda composta por vários artistas talentosos, conhecidos por “Si Charmant”, trazidos pela Blitz Intervenções. Pelo vestuário, os músicos remetiam ao cenário francês dos anos 20, do século passado. Músicas francesas no repertório. Um charme!

Legenda: Phelipe Carvalho, Itaquê Figueiredo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Depois, o DJ Itaque não deixou a energia perder a vibração. Manteve uma playlist maravilhosa.

Amigas fizeram homenagens.

Legenda: Evola Grupo Foto: LC Moreira

Começou com o Evola Grupo. Capitaneado por Emília Buarque, cada uma deixou um recado e, no final, um presente.

Legenda: Ousadas Foto: LC Moreira

Depois, as Ousadas, do grupo de leitura "Ouse Saber", foram ousadas mesmo. Com muitas plumas, paetês e passos, fizeram uma coreografia que hollywood que lute para apresentar algo melhor nos dias de hoje!

Legenda: Lara Roveri e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Lara Rovere com seus escritos, pode, então, dar início ao cerimonial. Trouxe palavras lindas, seguidas de mais homenagens em vídeo.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Após, o cantor, Phelipe Carvalho, com sua beleza, brilho e voz maravilhosa, conduz a aniversariante a mesa do bolo para cantar os parabéns.

Legenda: Phelipe Carvalho Foto: LC Moreira

Depois, a pista estava aberta. Os convidados dançaram muito com as interpretações maravilhosas das músicas incríveis que Phelipe Carvalho e PaDuo Band trouxeram para animar a festa! Maravilhoso!

Nayra Costa chegou junto da PaDuo, mas, depois, assumiu o palco para agitar o gás dos inimigos do fim.

Legenda: Claudia Majela e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Toda a festa contou com a produção e a direção criativa do super Roberto Alves, um especialista em celebrar eventos dos bons!

Olha só nas imagens captadas por LC Moreira!

Legenda: Majela Félix, Claudia Majela e Vera Félix Foto: LC Moreira

Legenda: João Augusto Félix, Claudia Majela e Renata Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Pádua, Claudia Majela, Aline Barroso e Adriana Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Aline, Victor e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Adriana Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Pádua, Cláudia Magela, Juliana e Lívia Pádua Foto: LC Moreira

Legenda: João Augusto e Renata Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Clara Félix, Cláudia Magela e Artur Carleial Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso e Majela Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso e Vera Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Barroso, Cláudia Magela, Victor, Igor e Aline Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Majela Félix e Claudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Magela e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia Majela e João Augusto Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia Majela e Renata Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia Majela e Renata Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra, Claudia Majela e Prisco Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Tomaz, Régis Nogueira, Micheline e Edilson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Naiana Philomeno, Claudia Majela e Francisco Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian Fermanian e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Sacha Jucá, Ingrid e Amanda Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Feitosa e Claudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Maia e Herisson Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah e Sarquis Fermanian Foto: LC Moreira

Legenda: Aderaldo e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Aurila e André Praxedes Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Praxedes e Claudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Praxedes, Niedja Bezerra e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Claudia Majela e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Sofia Pereira, Rilka Bezerra, Eveline Fujita, Aline Barroso e Mariana Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: André e Adriana Praxedes, Niedja e Prisco Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Cristina Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Roberta Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Fernando Travessoni Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Fujita, Claudia Majela, Mariana Bichucher e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Sofia Pereira, Rilka Bezerra, Eveline Fujita, Aline Barroso e Mariana Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Bebeto Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Martins, Aline e Victor Barroso e Lícia Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Coutinho, Danielle Campos e Liliane Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Leliane e Deivisson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Duda Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Iuri e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Simone e Richard Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos e Rejane Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Leitão, Claudia Majela e Alexandre Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cecília e Jonathan Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Clara Félix e Artur Carleial Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Coelho e Danusa Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Marques e lauren Oyama Foto: LC Moreira

Legenda: André Praxedes, Prisco Bezerra e Sacha Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Armando Barroso e Régis Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Sofia e Carlos Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia Majela e a Banda Si Charmant Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Magela e Deivid Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Magela e Ingrid Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia Majela e Vera Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Coutinho, Claudia Majela e Danielle Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Tambone e Agamenon Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Coutinho, Jeritza Gurgel, Danielle Campos e Liliane Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso e Claudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo e Euvlaudia Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Melo e Ricardo Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Gonzalo e Sarah Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e Valéria Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: William Junior e Germana Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: William Junior e João Augusto Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Ozias Lima e Lícia Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: William Junior, João Augusto Félix, Claudia Majela e Germana Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Fortaleza, Cláudia Magela e Grijalva Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Montenegro e Liliane Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Vera e Majela Félix e Juliana Pádua Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Mara Leite e Majela Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Rilka e Max Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Racini e Branca Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja e Prisco Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra, Claudia Majela e Adriana Praxedes Foto: LC Moreira

Legenda: Michelinne e Edilson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Aderaldo Silva, Lisandro Fujita e Everardo Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Kersia Coelho, Claudia Majela e Simone Fortaleza Foto: LC Moreira

Legenda: Kersia Coelho, Itaquê Figueiredo e Gustavo Rego Foto: LC Moreira

Legenda: Phelipe Carvalho, Itaquê Figueiredo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane e Rada Maneira Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Leonardo Tomaz e Régis Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Leda Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Carlos e Liana Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Claudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Alves, Claudia Majela e Liana Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares, Niedja Bezerra, Cláudia Magela, Adriana Praxedes, Luciana Frota e Simone Ramos Foto: LC Moreira