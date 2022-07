CAPTEI: Iate Clube de Fortaleza está entre os points mais hypados do final de semana

No último final de semana, o sunset no Iate Clube de Fortaleza teve estreia da nova fase de mudanças no time musical. Chegou Larissa Leite nos vocais cantando um Samba In Bossa. Um start para apresentar novos talentos todos os finais de semana. Já tive acesso à grade musical e, de quinta a domingo, a programação está super legal!

Muita gente fina, elegante e cheia de charme foi chegando. A novidade do clube, agora, é que a companhia dos pets é muito bem vinda e já teve sócio que levou seu amigo pet para o passeio.

No fim da tarde, o adeus ao sol foi com os bits do Dj Eduardo Valença.

Enfim, o #tbt de hoje é para lembrar o último final de semana e dizer que os bons tempos de conexão das pessoas nos clubes estão de volta e que só tem a melhorar.

As notícias do Iate Clube são animadoras e já soube que:

1) Cláudio Silveira já está criando uma nova ambientação no espaço trazendo aconchego, com a concepção de lounges. Depois, virão as intervenções na prainha e piscina.

2) Marcelo Franco é o novo contratado para fazer um master plan do novo clube, com projeto de um andar superior. Edifício garagem. Coisa mais a médio prazo.

3) Claudia Leitte vai estar "bagunçando" e agitando a galera no dia 23 de julho, no Iate Clube. O Comodoro dá os créditos a gestão passada. Os sócios terão acesso gratuito ao varandão, desde que haja reserva na secretaria, hein?

4) Ah! Hoje tem caranguejada!!!

Agora, vem ver as fotos enviadas do arquivo pessoal do Comodoro para você, também, entender o que é participar da convivência de um clube:

