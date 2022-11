CAPTEI: Hilda Pamplona festeja o jubileu da Beton Tecnologia

Legenda: Hilda e Rafael Pamplona Foto: LC Moreira

A Beton Tecnologia recebeu clientes, colaboradores, parceiros, fornecedores, familiares e amigos na terça, 08, para comemorar os 50 anos de trajetória da empresa.

Legenda: Rafael, Hilda e Gabriela Pamplona Foto: LC Moreira

Pôr do sol na edificação mais alta do Ceara, Edifício One, com 50 andares, na beira mar serviu de cenário para a grande data. Um lugar onde a Beton Tecnologia tem o seu “habitat”.

Tudo coordenado por Lilian Porto. Cerimonial impecável.

Legenda: DJ Gilvan Magno, Hilda Pamplona e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Gilvan Magno comandou as pick-ups com a melhor a playlist para o momento.

Hilda Pamplona fez um discurso emocionado:

Legenda: Hilda Pamplona Foto: LC Moreira

Hilda Pamplona Presidente da Beton Engenharia “É confortável e animador sentirmos nesse retrospecto a contribuição positiva da Beton na forte evolução da tecnologia do concreto, sempre respeitando a vanguarda do pioneirismo, o esforço do trabalho dos nossos colaboradores e nunca esquecendo da satisfação dos nossos clientes que nos depositam confiança até hoje.”

Solidez, Inovação e tecnologia são os pilares que há cinco décadas fazem da Beton o grande reconhecimento no mercado.

Agora, vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Hilda Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela, Hilda e Rafael Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e Hílton Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira, Hilda Pamplona e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Adalberto Machado, Hilda Pamplona e Artur Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Neto e Valdomiro Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Teixeira, Rafael Pamplona e Artur Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: André Abreu e Hilda Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Souza, Eduardo Dias e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Rosberg Nixon, Hilda Pamplona, João Batista e Rafael Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Costa Lima e Hilton Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Pamplona e Denise Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Santos, Hilda Pamplona e Samíla Pancera Foto: LC Moreira

Legenda: Calina e Alexandre Bertini Foto: LC Moreira

Legenda: Dimitre Cysne, Rafael Pamplona, Yago Andrade e José Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Dias e Hilda Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuel Mota, Hilda Pamplona e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Andrade e Hilda Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Damasceno e Laurinda Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Furlani e Marcos Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Rissi, Hilda Pamplona e Felipe Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela e e Valdomiro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Hélia Pamplona, Alexandre Costa Lima e Lucas Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda e Rafael Pamplona e Augusto Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Hilda Pamplona e Valter Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Hilda Pamplona e Daniel Scarano Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Hilda Pamplona e Clauzens Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda e Rafael Pamplona e Luana Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda e Rafael Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e Francisco Furlani Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e Joaquim Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Otamar Costa, Giovane Campelo, Hilda Pamplona, Ricardo Ramos e Rafael Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Cassiel, Hilda e Rafael Pamplona e Malu Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Silveira, Hilda Pamplona e Denise Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Magnólia e Joaquim Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e Barros Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e Catarina Accioly Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e José Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e Mário Guilge Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e Moelma Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona, Flávio Damasceno e Laurinda Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda, Lucas e Hélia Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Hilton Sales e Roberto Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: João Nascimento, Thiago Andrade, Hilda e Rafael Pamplona e Lucas Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Dantas, Hilda e Rafael Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: José Carvalho e Rafael Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Medeiros, Hilda Pamplona e Valdomiro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Cassiel, Hilda e Rafael Pamplona e Malu Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Souza, Rafael Pamplona, Catarina Accioly e Mário Henrique Foto: LC Moreira