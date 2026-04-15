CAPTEI: Helena Serpa celebra 80 anos em surpresa repleta de afeto e fé

Na tarde de sábado, 11, em clima de afeto elevado, Helena Serpa celebrou seus 80 anos em uma surpresa arquitetada com assinatura familiar: o esposo, o jornalista Egídio Serpa, ao lado dos filhos, orquestrou uma tarde de pura conexão.

Legenda: Guilherme, Manuela, Egídio, Helena e Guido Serpa Foto: LC Moreira

O cenário foi o salão de festas do edifício onde o casal Serpa reside. Por lá, feijoada animada, mesa farta e uma guest list afinada entre amigos e familiares.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Legenda: Jair e sua Sanfona Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio e Helena Serpa com a Família Foto: LC Moreira

Helena, nome que ressoa na cidade como referência de fé e propósito, foi envolvida por uma atmosfera de carinho genuíno.

Legenda: Helena Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia, Manuela e Guido Serpa Foto: LC Moreira

Fundadora do Um Novo Caminho, ela traduz em trajetória o luxo do essencial: da dor mais profunda, após a perda de um filho, fez nascer uma missão que hoje reverbera em muitas vidas.

Uma celebração com alma, significado e legado.

Vem ver fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Egídio e Helena Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Guido, Ritta e Ayrton Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela e Fátima Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Matos, Helena Serpa e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Benevides e Ritta Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio Serpa, Aniceto Rocha e Jorge Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Babi Maria e Helena Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Colares, Helena Serpa e Stela Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Benevides e Helena Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Guido e Letícia Serpa e Gabriel Amora Foto: L Moreira

Legenda: Cristiano Maia e Luzia Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela, Cristiane e Colares Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Machado e Paulo Ernesto Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Praça, Helena Serpa e Maria Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Goretti e Helena Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Renato e Maria Adelaide Rola, Helena e Egídio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Serpa e Adelaide Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina e Lara Costa e Carlos Eugênio Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Benevides e Helena Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago e Emanuelly Carvalho, Helena e Egídio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Serpa e Cláudio Baima Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Aguiar, Helena Serpa Luiz Petrúcio e Joaquim Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Serpa e Verônica Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Albanita Leitão, Helena Serpa, Maria Ila Lima e Rosa Helena Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Parente e Raimundo Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Medeiros e Helena Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Nicola Colares e Daniela Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Edson, Luana, Helena e Egídio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Nina Borges e Thais Felismino Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia, Manuela, Ritta, Luiza e Fátima Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Benevides e Helena Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Serpa com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Stela Colares e Helena Serpa Foto: LC Moreira