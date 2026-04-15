CAPTEI: Helena Serpa celebra 80 anos em surpresa repleta de afeto e fé

Na tarde de sábado, 11, em clima de afeto elevado,
Helena Serpa celebrou seus 80 anos em uma surpresa arquitetada com assinatura familiar: o esposo, o jornalista Egídio Serpa, ao lado dos filhos, orquestrou uma tarde de pura conexão.
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Guilherme, Manuela, Egídio, Helena e Guido Serpa
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LC Moreira
O cenário foi o salão de festas do edifício onde o casal Serpa reside. Por lá, feijoada animada, mesa farta e uma
afinada entre amigos e familiares. guest list
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Decoração
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Jair e sua Sanfona
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Egídio e Helena Serpa com a Família
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LC Moreira
Helena, nome que ressoa na cidade como referência de
fé e propósito, foi envolvida por uma atmosfera de carinho genuíno.
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Helena Serpa
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Letícia, Manuela e Guido Serpa
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LC Moreira
Fundadora do
Um Novo Caminho, ela traduz em trajetória o luxo do essencial: da dor mais profunda, após a perda de um filho, fez nascer uma missão que hoje reverbera em muitas vidas.
Uma
celebração com alma, significado e legado.
Vem ver fotos captadas por LC Moreira:
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Egídio e Helena Serpa
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Guido, Ritta e Ayrton Serpa
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Manuela e Fátima Serpa
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Carla Matos, Helena Serpa e Marcos André Borges
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Inês Benevides e Ritta Serpa
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Egídio Serpa, Aniceto Rocha e Jorge Parente
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Babi Maria e Helena Serpa
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Gisela Colares, Helena Serpa e Stela Colares
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Sérgio Benevides e Helena Serpa
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Guido e Letícia Serpa e Gabriel Amora
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Cristiano Maia e Luzia Diógenes
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Isabela, Cristiane e Colares Neto
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Márcia Machado e Paulo Ernesto Serpa
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Janaína Praça, Helena Serpa e Maria Praça
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Goretti e Helena Serpa
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Renato e Maria Adelaide Rola, Helena e Egídio Serpa
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Helena Serpa e Adelaide Rola
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Sabrina e Lara Costa e Carlos Eugênio Coelho
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Sérgio Benevides e Helena Serpa
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Thiago e Emanuelly Carvalho, Helena e Egídio Serpa
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Helena Serpa e Cláudio Baima
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Rafaela Aguiar, Helena Serpa Luiz Petrúcio e Joaquim Aguiar
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Helena Serpa e Verônica Farias
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Maria Albanita Leitão, Helena Serpa, Maria Ila Lima e Rosa Helena Araújo
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Jorge Parente e Raimundo Braga
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Lúcia Medeiros e Helena Serpa
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Nicola Colares e Daniela Queiroz
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Edson, Luana, Helena e Egídio Serpa
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Nina Borges e Thais Felismino
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Letícia, Manuela, Ritta, Luiza e Fátima Serpa
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Sérgio Benevides e Helena Serpa
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Helena Serpa com Amigos
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Stela Colares e Helena Serpa
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Carlos Henrique Martins, Maria Teresa e Lorrane Samira Aragão, Helena e Egídio Serpa
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