CAPTEI: Haley de Carvalho assume como novo Procurador-Geral de Justiça no Ceará, guardião da Justiça

Na última sexta-feira, 5, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou a posse do novo procurador-geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho. O promotor de Justiça assume o cargo para o biênio 2024-2025, após ser nomeado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas.

Legenda: Manuel Pinheiro, Elmano de Freitas e Haley de Carvalho Foto: LC Moreira

A prestigiada cerimônia de posse aconteceu no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça e contou com a presença de importantes figuras da política e da cena jurídica do Ceará. Entre os presentes estavam o governador Elmano de Freitas, a ex-governadora do Estado e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, e o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Aberlardo Benevides.

Legenda: Manuel Pinheiro, Haley de Carvalho, Elmano de Freitas e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Haley de Carvalho com Autoridades Foto: LC Moreira

Haley de Carvalho tem uma trajetória sólida no Ministério Público, e sua nomeação como procurador-geral de Justiça representa um importante passo para o fortalecimento da instituição no Estado. Sua posse foi marcada por discursos inspiradores, que destacaram a importância da atuação do MPCE na defesa dos direitos dos cidadãos cearenses.

Durante seu discurso de posse, Haley de Carvalho ressaltou a importância da independência e imparcialidade do Ministério Público na busca pela justiça e equidade social. Ele reafirmou seu compromisso em defender os valores constitucionais e em trabalhar incansavelmente pela promoção da justiça e pela garantia dos direitos fundamentais da população.

Legenda: Haley de Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Haley de Carvalho Filho Procurador-Geral de Justiça “Acredito que “a Justiça não pode ser tardia, pois a demora se transforma em injustiça”, assim como bem definiu, em sábia palavras, Rui Barbosa. Portanto, me comprometo a trabalhar, incansavelmente, por um Ministério Público mais resolutivo procurando que a justiça seja mais célere, eficaz e acessível a todos os cidadãos do nosso amado estado. (...) Quero contar com todos os membros do quadro de servidores do Ministério Público, pois estamos unidos por um propósito nobre: a defesa da Justiça e dos Direitos Fundamentais.”

A nomeação de Haley de Carvalho também foi bastante elogiada por aqueles que conhecem sua trajetória profissional e sua atuação comprometida com a ética e o respeito às leis. Sua experiência como promotor de Justiça é reconhecida e sua atuação durante o biênio à frente da Procuradoria-Geral de Justiça promete ser marcada por grandes conquistas e avanços para a instituição e para a sociedade cearense.

Legenda: Manuel Pinheiro Freitas Foto: LC Moreira

Com a posse do novo procurador-geral de Justiça, o Ministério Público do Estado do Ceará ganha um líder preparado para enfrentar os desafios da atualidade e para defender os interesses públicos de forma incansável. Haley de Carvalho assume a responsabilidade de conduzir a instituição em um momento crucial para o Estado, em que a atuação do Ministério Público se faz cada vez mais necessária para garantir uma sociedade mais justa e igualitária.

O biênio 2024-2025 promete ser um período de grandes conquistas para o MPCE, e a posse de Haley de Carvalho é o primeiro passo nessa jornada de transformação e fortalecimento da instituição. Com um líder comprometido e determinado à frente da Procuradoria-Geral de Justiça, o Governador Elmano de Freitas assumiu o compromisso em público de uma forte parceria com o Estado do Ceará por grandes avanços na luta pela justiça social e pela defesa dos direitos dos cidadãos.

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Diante desse cenário de renovação e esperança, o promotor de Justiça Haley de Carvalho assume seu novo cargo com o compromisso de fazer jus à confiança depositada nele e a população do Ceará ganha um procurador-geral de Justiça comprometido com a ética, a justiça e a defesa dos valores constitucionais.

Legenda: Harley de Carvalho e Adelita Linhares Foto: LC Moreira

Haley de Carvalho Filho Procurador-Geral de Justiça “Quero garantir um MP mais atuante e forte no combate às desigualdades sociais, na prevenção e combate na prevenção da violência doméstica, na garantia de educação e saúde de qualidade, na proteção do meio ambiente, no respeito e na dignidade dos grupos marginalizados, na vigilância da aplicação dos recursos públicos e da probidade. Atuante e forte no combate ao crime em suas mais diversas modalidades. Atuante e forte na garantia dos direitos humanos. Atuante e forte de um mundo mais acolhedor e mais pacífico que, para tanto, precisa compreender e fomentar o respeito a diversidade em todas as suas formas. Promover a igualdade e a tolerância e combatendo, com efetividade o ódio tomado nas mais diversas expressões. Não podemos esquecer, ainda, que a inclusão e a acessibilidade são valores universais sendo destacadas não apenas pessoas com deficiências, mas também pessoas idosas, enfermas, gestantes, obesas o MP está sempre vigilante e ativo na defesa de todos se redesenhando constantemente para melhor servir a população.”

Diante de todo o exposto, chegou a hora de ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Harley de Carvalho e Família com o Governador Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro, Izolda Cela, Elmano de Freitas, Danielle Barreira e Haley de Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Izolda Cela e Haley de Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Laura, Haley, Danielle e Igor Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Távora, Haley de Carvalho, Leuda e Alessandro Padilha Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Martins e Haley de Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Feitosa, Márcio Vitor, Jeritza Gurgel e Mário Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Couto, Luciano Tonet, Lorayne Jacó, Ana Claudia Foto: LC Moreira

Legenda: Beatrice, Bernardo, Roberto e Érica Feijó Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Barros e Joseana França Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro e Adriana Bandeira e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Lobo, Jeritza Gurgel e Layza Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Vitor, Mário Albuquerque e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth e Joiza Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: André Queiroz e Samantha Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Leão, Liduina Martins e Débora Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeferson Lucena, José Maria Rios, Leonardo Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Nogueira, Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Machado e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio, Joimara, Romulo e Vincent Louchard Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Amaury, Laysa Albuquerque, Haley de Carvalho, Danielle Barreira e Moacir Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Bezerril, Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Haley de Carvalho, Danielle Barreira, Renata Duarte e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Posse Haley Carvalho Filho Foto: LC Moreira