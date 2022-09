CAPTEI: Gyna e André Machado celebram bodas de pérola

Gyna e André Machado, cercados dos filhos, Diego, André e Lyna, além da família e amigos fizeram uma celebração, seguido de brindes, bem pétit comitê.

Legenda: Diego, André, Gyna, Lyna e André Machado Foto: LC Moreira

O vestido de Gyna foi uma sugestão da filha Lyna para o momento. Pediu branco, como noiva. Usou, renda turca, do Valle Atelier

Legenda: Gyna Machado, Padre Alderi e André Machado Foto: Rogério Lima

A celebração foi abençoada pelo Padre Alderi. O momento mais emocionante foi quando a caçula Lyna, juntamente com os irmãos, fez uma surpresa e leu um texto ressaltando o amor pelos pais e a gratidão pelo momento de união.

Roberta Fiúza esteve em todos os momentos. Desde a celebração até após o show de Davi Cartaxo.

Legenda: Dito Machado e Rai Meireles Foto: Rogério Lima

O elegante ambiente do edifício Sanford foi decorado por Dito Machado. As delícias servidas, foram do Chef Rafael Sudatt. No comando do cerimonial, Rai Meireles.

Confira as fotos de Rogério Lima de quem foi prestigiar o casal:

Legenda: Marlene e Domar Pessoa Foto: Rogério Lima

Legenda: Diego, Lyna e André Machado Foto: Rogério Lima

Legenda: Primas Foto: Rogério Lima

Legenda: Roberto e Carol Picanço Foto: Rogério Lima

Legenda: Bodas Gyna e André Machado Foto: Rogério Lima

Legenda: Bodas Gyna e André Machado Foto: Rogério Lima

Legenda: Bodas Gyna e André Machado Foto: Rogério Lima

Legenda: Bodas Gyna e André Machado Foto: Rogério Lima

Legenda: Monique e Ernani Barreira Foto: Rogério Lima

Legenda: Roberta Fiúza Foto: Rogério Lima

Legenda: Davi Cartaxo Foto: Rogério Lima

Legenda: Natalie e Giuliano Pires Foto: Rogério Lima

Legenda: Weiber Xavier e André Machado Foto: Rogério Lima

Legenda: Themis e Roberto Briand Foto: Rogério Lima

Legenda: Gyna e André Machado Foto: Rogério Lima