CAPTEI: Gustavo Mioto participa da primeira edição do "Arraiá do Seu Domingo”

O Seu Domingo, dono de uma das labels mais animadas do país fez, pela primeira vez, na última sexta-feira, 03, o “Arraiá do Seu Domingo”, no La Maison Coliseu.

Legenda: Cidade cenográfica Foto: LC Moreira

Uma cidade cenográfica foi montada no espaço para que as pessoas tivessem uma vivência numa tradicional cidade de interior. Comidas típicas, “barraca do tinder”, touro mecânico, piscina da pescaria quadrilha e brincadeiras animara, ainda mais, a noite.

Legenda: Gustavo Mioto Foto: LC Moreira

No Palco Festival, Gustavo Mioto e Eric Land. Show exclusivo. Maiores sucessos da carreira.

No “coreto” ou melhor, Palco Cidade, Henry Freitas, Souse7e Laninha Show integrando a line-up junina.

Legenda: Carol Bichucher Foto: LC Moreira

Assinando um espaço com grande estrutura e experiências exclusivas, o “Arraiá do Seu Domingo” trouxe o Camarote New IN. No lounge, open bar de bebidas super premium, além de conforto e segurança em grau máximo. Coisas dos já experientes sócios Marcelo Dias Branco, Mateus Soares e João Jaime Jereissati. O trio já é conhecido por proporcionar as mais tradicionais labels do calendário de festas de alto padrão da cidade.

Aos cliques captados por LC Moreira!

