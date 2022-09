CAPTEI: Guga Stocco fala sobre futurização e tecnologia no encontro do Lide Ceará

O Lide Ceará iniciou uma agenda voltada ao futuro das empresas às tendências de mercado e oportunidade de negócios.

Para palestrar sobre o tema “Futurização e Tecnologia” no almoço-debate, exclusivo para membros associados do Lide Ceará, o consultor e especialista Guga Stocco foi quem discorreu sobre o tema. Guga é profissional com mais de 20 anos de experiência na criação de negócios digitais e transformação empresarial, além de ser investidor com três unicórnios em seu portifólio.

Legenda: Ivan Neto, Ivan Bezerra, Guga Stocco, Emilia Buarque, Mariana Mota e Francisco Marinho Foto: Lide

O propósito do Lide Ceará foi alcançado com sucesso mais uma vez. O almoço-debate alcançou o meio da tarde de quinta. O grupo de empresários ficaram empolgados com as inovações e tendências apresentadas por Guga para o futuro.

Vem ver quem esteve por lá!

