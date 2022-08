Captei: Governadora Izolda Cela participa da abertura do Ceará Global 2022

Há 5 anos com foco na área de negócios internacionais, o Ceará Global aconteceu nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, presencialmente, no BS Design Corporate Towers e online, na Metrópole Virtual.

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Na solenidade de abertura, a presença da governadora Izolda Cela. Na pauta, uma agenda mostrando que Estado do Ceará vem assumindo um protagonismo internacional. Transição Energética, Economia Criativa e Economia do Mar. Soma potencial para as exportações do estado e atração de investimento estrangeiro.

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Em destaque: mudança de paradigma nas relações das empresas e seus investidores. Medidas: adoção de práticas de negócios associadas a compromissos ambientais, sociais e de governança.

Legenda: Karina Frota, Mônica Luz e Alcilea Farias Foto: LC Moreira

Lideranças femininas vieram com um forte protagonismo de em toda a programação, alinharam ao ODS 5 e o movimento “Elas Lideram 2030” promovido pelo Pacto Global da ONU Rede Brasil.

Legenda: Joaquim Cartaxo e Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Meyer, Danielle Coimbra, Fátima Veras e Alexandra Siebra Foto: LC Moreira

Legenda: Sampaio Filho, Karina Frota, Enid Câmara e Luís Carlos Sabadia Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Gradvohl, Anderson Valença e Marcos Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Alexandre e Karina Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Alexandre, Igor Gonçalves e André Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Macedo, Sara Contângelo, Andréa Aquino e Raphaela Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Muniz, Ana Raquel, Cristianne Ribeiro e Celso Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Célio Fernandes, Marcos Oliveira, Eugênio Vieira, Danilo Serpa e Sampaio Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênio Vieira e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Castro e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Henrique e Iratuã Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Hermes Monteiro e Anderson Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela e Enid Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cartaxo, Enid e Edna Câmara e Marcelo Maranhão e Marcelo Maranhão Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Colombo, Marcos Oliveira e Christian Magno Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Macedo e Ricardo Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Hermes Monteiro, Enid Câmara, Karina Frota e Mônica Luz Foto: LC Moreira

Legenda: Natasha Melo, Ananda Alves e Camila Braz Foto: LC Moreira

Legenda: Hermes Monteiro, Rômulo Alexandre e Artur Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Campelo, Anete Revers e Rômulo Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cataxo e Marcelo Maranhão Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene Albuquerque, Karina Frota e Gabriella Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Castro, Celso Tomaz e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Frota, Mônica Luz e Enid Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Campelo e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Maia Junior e Célio Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Henrique e Sampaio Filho Foto: LC Moreira