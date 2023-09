CAPTEI: GIÓ DESIGN trouxe 'Ânima” para um vôo águia na lapidação do feminino

Na última sexta-feira, 15, a GIÓ DESIGN proporcionou um evento memorável, revelando a coleção Ânima, adornada com a potente figura da águia representando altos voos. Uma celebração da força e da liberdade feminina.

Legenda: Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Na noite mais aguardada de setembro, a GIÓ DESIGN revelou a nova designer do seu hall: Anna Prata e trouxe para estreia da marca a coleção Ânima. As joias transcenderam o esperado com “correntaria” e o poderoso símbolo da águia.

Legenda: Gió Design Foto: LC Moreira

Mas, a noite não se resumiu a apenas isso. Uma surpresa refrescante roubou parte do foco - o drink inusitado servido durante o evento: a combinação da Cava Anna demi-sec com um picolé de frutas da gelateria Bellucci. Essa harmonia deliciosa fez um brinde perfeito à ocasião e ainda brincou com os nomes Anna Prata da designer e a Espumante Anna, criando um toque de humor e sofisticação.

Legenda: Gió Design Foto: LC Moreira

Mais sobre esses detalhes e as musas que passaram por lá? LC Moreira captou tudo. Vem ver!

Legenda: Jeritza Gurgel, Eloisa e Eliane Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Aline Fav e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Fav Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Pinheiro, Eloisa Gomes e Cintya Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Oliveira, Vládia Feitosa e Inessa Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Inessa Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Inessa Macedo e Leiliane Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Inessa Macedo e Teté Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lu Carvalho, Eloisa e Eliane Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Lu Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Lu Carvalho, Flávia Neves e Polyana Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Fontenele e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Glória e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Polyana Ribeiro, Denise, Germana e Solange Bastos e Eliane Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Solange, Germana e Denise Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Palácio e Beatriz Rosa Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Pinheiro e Josy Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Cintya Leitão e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Eloisa Gomes e Taís Dione Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Cintya Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Quintino e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Chiavo, Renata Oliveira, Ticiana Peixoto e Flávia Amora Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Pinto, Vládia Feitosa, Renata Oliveira e Olivia Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Olivia Pinto, Renata Oliveira e Vládia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Quintino, Renata Oliveira, Paula Chiavo, Flávia Amora e Ticiana Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Eloisa e Eliane Gomes Foto: LC Moreira