CAPTEI: Gió Design lança coleção de verão em noite de sabores à francesa

A Gió Design reuniu clientes, amigas da marca e convidados para apresentar sua nova coleção de Verão em uma noite inspirada na elegância e nos sabores franceses.
O encontro teve como destaque as peças autorais da temporada, marcadas por formas orgânicas e pedras naturais, além da estreia das rivieras em moissanite na prata, nova aposta da maison.
A experiência ganhou um toque gastronômico com um gelato exclusivo inspirado no clássico Crepe Suzette, criado em parceria com a Bellucci Gelateria, e um menu assinado pelo Mattina Brunch Café e Petit Surprise Bistrô.
A programação incluiu ainda uma apresentação da chef Beatriz sobre a tradicional sobremesa francesa.
Recepcionadas com Cointreau Tônica, as convidadas viveram uma noite de moda, sabores e boas conversas. Confira as fotos de LC Moreira.