CAPTEI: Gió Design lança coleção de verão em noite de sabores à francesa

A Gió Design reuniu clientes, amigas da marca e convidados para apresentar sua nova coleção de Verão em uma noite inspirada na elegância e nos sabores franceses.

Legenda: Beatriz Montenegro, Eliane Gomes, Afra Bellucci e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

O encontro teve como destaque as peças autorais da temporada, marcadas por formas orgânicas e pedras naturais, além da estreia das rivieras em moissanite na prata, nova aposta da maison.

Legenda: Cecília Arruda Foto: LC Moreira

A experiência ganhou um toque gastronômico com um gelato exclusivo inspirado no clássico Crepe Suzette, criado em parceria com a Bellucci Gelateria, e um menu assinado pelo Mattina Brunch Café e Petit Surprise Bistrô.

Legenda: Gió: luxo, moda e sabores de verão Foto: LC Moreira

A programação incluiu ainda uma apresentação da chef Beatriz sobre a tradicional sobremesa francesa.

Legenda: Beatriz Montenegro Foto: LC Moreira

Recepcionadas com Cointreau Tônica, as convidadas viveram uma noite de moda, sabores e boas conversas. Confira as fotos de LC Moreira.

Legenda: Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe Gió Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Sousa e Denise Ferraz Foto: LC Moreira

Legenda: Carol, Giovana e Mariana Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Pinheiro, Lara Alves e Leilane Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Oliveira, Beatriz Rosa, Eloísa Gomes, Renata Palácio e Cecília Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Quintino, Luciana Marinho, Eloísa Gomes e Patrícia Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Palácio, Eliane Gomes e Cecília Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Camilla Neves e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Inessa Chaves e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Ana Cláudia Montenegro, Eloísa e Ana Cláudia Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna, Geísa e Renata Luna e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Beatriz Montenegro, Vanessa Viana, Afra Bellucci, Eloísa Gomes e Leiliane Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana e Danielle Lira, Eloísa Gomes, Carol e Mariana Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Gió Design apresenta sua coleção de verão Foto: LC Moreira