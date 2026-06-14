CAPTEI: Ginga Fortaleza estreia no Ideal Clube com Copa, música e clima de celebração

O clima de Copa tomou conta do Ideal Clube neste sábado (13), com a abertura do Ginga Brasil Fortaleza. Depois do sucesso da edição de 2022, a label nacional retorna à capital cearense prometendo transformar cada jogo da Seleção Brasileira em uma grande experiência de entretenimento.
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Luiz Paulo Rebouças, Lissa Santos, Júlia Novaes e Davi Marinho
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LC Moreira
Música ao vivo, ativações, espaços de convivência e muita animação marcaram a estreia da temporada, que segue até 19 de julho.
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Tito animou a torcida
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Torcida reunida para ver Brasil x Marrocos
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Com expectativa de receber cerca de 2 mil pessoas por edição, o Ginga Fortaleza já desponta como um dos principais points da cidade durante o Mundial. Confira mais as fotos captadas por LC Moreira.
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Betinho Santos, Victor Sérgio Ferreira, Miguel Saboya, Douglas Santos e Edgar Gadelha
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Suziane Barroso, Priscila Freitas, Kelly Nascimento, Priscila Souza, Bianca Sarmento e Patrícia Félix
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Lissa Santos, Júlia Novaes e Luiza Aragão
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Juliana Montenegro, Camila Prudente e Denise Martins
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Victor Sérgio, Graça e Roberto Sérgio Ferreira
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Jacqueline Menezes
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Valéria Mannarino e Keyla Amorelli
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Waldemar Cartaxo e Fernando Esteves
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Danielle Cavalcante e Daniel Rossy
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Felipe Machado e Lolô Moreira
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Ana Cláudia e José Cláudio Alencar, Téia Márcio Gazelli
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Ana Louise Gadelha e Larissa Sá
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Ananda Luna, Lígia Marques, Thais Campelo, Caio Ramalho e Maria Toti
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Lissa, Betinho e Luiz Carlos Santos
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Mariana Andrade, Natália Fiúza, Ana Beatriz Pinheiro, Carol Rosado, Ana Beatriz Castelar e Nina Uchoa
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Maria Eduarda Sousa
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Kelly Nascimento
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Solange Lima, Cláudia Cartaxo, Silmara Montenegro, Denise Rolim e Cristiane Esteves
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LC e Lolô Moreira
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Betinho Santos, Deib Otoch Junior e Douglas Santos
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Douglas Santos, Roberto Sérgio Ferreira, Edgar Gadelha e Betinho Santos
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Douglas, Betinho e Luiz Carlos Santos e Edgar Gadelha
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Maiara Fernandes, Jéssica Guimarães, Camilla Amorim e Déborah Dias
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Fernando Esteves, Ricardo Rolim, Alfredinho Montenegro e João Carlos Lima
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