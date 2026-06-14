CAPTEI: Ginga Fortaleza estreia no Ideal Clube com Copa, música e clima de celebração

O clima de Copa tomou conta do Ideal Clube neste sábado (13), com a abertura do Ginga Brasil Fortaleza. Depois do sucesso da edição de 2022, a label nacional retorna à capital cearense prometendo transformar cada jogo da Seleção Brasileira em uma grande experiência de entretenimento.

Legenda: Luiz Paulo Rebouças, Lissa Santos, Júlia Novaes e Davi Marinho Foto: LC Moreira

Música ao vivo, ativações, espaços de convivência e muita animação marcaram a estreia da temporada, que segue até 19 de julho.

Legenda: Tito animou a torcida Foto: LC Moreira

Legenda: Torcida reunida para ver Brasil x Marrocos Foto: LC Moreira

Com expectativa de receber cerca de 2 mil pessoas por edição, o Ginga Fortaleza já desponta como um dos principais points da cidade durante o Mundial. Confira mais as fotos captadas por LC Moreira.

Legenda: Betinho Santos, Victor Sérgio Ferreira, Miguel Saboya, Douglas Santos e Edgar Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Suziane Barroso, Priscila Freitas, Kelly Nascimento, Priscila Souza, Bianca Sarmento e Patrícia Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Lissa Santos, Júlia Novaes e Luiza Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Montenegro, Camila Prudente e Denise Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Sérgio, Graça e Roberto Sérgio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Mannarino e Keyla Amorelli Foto: LC Moreira

Legenda: Waldemar Cartaxo e Fernando Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Cavalcante e Daniel Rossy Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Machado e Lolô Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia e José Cláudio Alencar, Téia Márcio Gazelli Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Louise Gadelha e Larissa Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Ananda Luna, Lígia Marques, Thais Campelo, Caio Ramalho e Maria Toti Foto: LC Moreira

Legenda: Lissa, Betinho e Luiz Carlos Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Andrade, Natália Fiúza, Ana Beatriz Pinheiro, Carol Rosado, Ana Beatriz Castelar e Nina Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Lima, Cláudia Cartaxo, Silmara Montenegro, Denise Rolim e Cristiane Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: LC e Lolô Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Betinho Santos, Deib Otoch Junior e Douglas Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas Santos, Roberto Sérgio Ferreira, Edgar Gadelha e Betinho Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas, Betinho e Luiz Carlos Santos e Edgar Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Maiara Fernandes, Jéssica Guimarães, Camilla Amorim e Déborah Dias Foto: LC Moreira