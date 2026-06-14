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CAPTEI: Ginga Fortaleza estreia no Ideal Clube com Copa, música e clima de celebração

Após o sucesso da edição de 2022, o Ginga Brasil retorna a Fortaleza com programação até 19 de julho e expectativa de receber 2 mil pessoas por edição

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Torcida Ginga Brasil compareceu ao Ideal Clube
Foto: LC Moreira

O clima de Copa tomou conta do Ideal Clube neste sábado (13), com a abertura do Ginga Brasil Fortaleza. Depois do sucesso da edição de 2022, a label nacional retorna à capital cearense prometendo transformar cada jogo da Seleção Brasileira em uma grande experiência de entretenimento.

Legenda: Luiz Paulo Rebouças, Lissa Santos, Júlia Novaes e Davi Marinho
Foto: LC Moreira

Música ao vivo, ativações, espaços de convivência e muita animação marcaram a estreia da temporada, que segue até 19 de julho.

Legenda: Tito animou a torcida
Foto: LC Moreira

Legenda: Torcida reunida para ver Brasil x Marrocos
Foto: LC Moreira

Com expectativa de receber cerca de 2 mil pessoas por edição, o Ginga Fortaleza já desponta como um dos principais points da cidade durante o Mundial. Confira mais as fotos captadas por LC Moreira.

Legenda: Betinho Santos, Victor Sérgio Ferreira, Miguel Saboya, Douglas Santos e Edgar Gadelha
Foto: LC Moreira

Legenda: Suziane Barroso, Priscila Freitas, Kelly Nascimento, Priscila Souza, Bianca Sarmento e Patrícia Félix
Foto: LC Moreira

Legenda: Lissa Santos, Júlia Novaes e Luiza Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Montenegro, Camila Prudente e Denise Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Sérgio, Graça e Roberto Sérgio Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Mannarino e Keyla Amorelli
Foto: LC Moreira

Legenda: Waldemar Cartaxo e Fernando Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Cavalcante e Daniel Rossy
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Machado e Lolô Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia e José Cláudio Alencar, Téia Márcio Gazelli
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Louise Gadelha e Larissa Sá
Foto: LC Moreira

Legenda: Ananda Luna, Lígia Marques, Thais Campelo, Caio Ramalho e Maria Toti
Foto: LC Moreira

Legenda: Lissa, Betinho e Luiz Carlos Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Andrade, Natália Fiúza, Ana Beatriz Pinheiro, Carol Rosado, Ana Beatriz Castelar e Nina Uchoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Nascimento
Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Lima, Cláudia Cartaxo, Silmara Montenegro, Denise Rolim e Cristiane Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: LC e Lolô Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Betinho Santos, Deib Otoch Junior e Douglas Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas Santos, Roberto Sérgio Ferreira, Edgar Gadelha e Betinho Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas, Betinho e Luiz Carlos Santos e Edgar Gadelha
Foto: LC Moreira

Legenda: Maiara Fernandes, Jéssica Guimarães, Camilla Amorim e Déborah Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Esteves, Ricardo Rolim, Alfredinho Montenegro e João Carlos Lima
Foto: LC Moreira