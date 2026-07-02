CAPTEI: Germana Wanderley celebra novo ciclo com almoço elegante entre amigas

Germana Wanderley celebrou a chegada de um novo ciclo cercada por afeto e boas companhias.
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Germana Wanderley e amigas
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LC Moreira
A aniversariante recebeu um grupo de amigas para um almoço no Villa Borghese Forneria, transformando a tarde da última sexta-feira (26) em um encontro marcado pela elegância, conversas animadas e muita alegria.
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Ana Virginia Martins, Germana Wanderley e Karmilse Porto
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Em um ambiente de celebração leve e acolhedor, as convidadas ainda entraram na brincadeira e improvisaram uma quadrilha, acrescentando espontaneidade ao encontro.
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Germana Wanderley e amigas
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Entre abraços, sorrisos e registros que eternizaram a ocasião, Germana foi prestigiada por pessoas queridas em uma comemoração que refletiu seu estilo de receber: discreto, sofisticado e cercado de boas energias.
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Silvana Guimarães, Germana Wanderley, Silvinha Carneiro, Cecília Arruda e Gizelle Brasil
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Confira os registros de LC Moreira.
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Germana Wanderley
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Luiziane Cavalcante, Germana Wanderley e Cristiane Cavalcante
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Martinha Assunção e Germana Wanderley
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Mônica Pinto, Adriana Leal, Germana Wanderley, Eliane Araújo e Maria Teresa Almeida
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Sandra Bezerra e Germana Wanderley
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Germana Wanderley e Cecília Arruda
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Germana Wanderley e Fernanda Hardagh
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Germana Wanderley e Letícia Studart
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Germana Wanderley e Silvana Guimarães
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Karmilse Porto, Rosi Lima, Andréa Rios e Soraya Pinheiro
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Roberta Ribeiro, Germana Wanderley e Andréa Montenegro
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Socorro Brito, Germana Wanderley e Vânia Rocha
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Mônica Pinto e Germana Wanderley
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Mércia Fernandes e Germana Wanderley
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Socorro Camurça, Roberta Ary, Germana Wanderley, Desiree e Cris Montenegro
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Priscilla Mota, Germana Wanderley e Liliane Holanda
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Nágila Correa, Germana Wanderley e Cláudia Gradvohl
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Suyane Studart, Germana Wanderley e Taís Pinto
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Socorrinha Medeiros, Soraya Pinheiro, Léa Lopes, Tatiana Oliva, Pauliani Plutarco, Carla Nogueira, Ana Paula Daud e Isabeli Leitão
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Socorrinha Medeiros e Germana Wanderley
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Socorro Dias e Germana Wanderley
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Mércia Fernandes, Germana Wanderley, Aline Bedê e Eliana Ximenes
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Diana Cabral, Sandra Fujita, Germana Wanderley e Layla Fujita
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Carla Nogueira, Germana Wanderley e Pauliani Plutarco
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Parabéns para Germana Wanderley!
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