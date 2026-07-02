CAPTEI: Germana Wanderley celebra novo ciclo com almoço elegante entre amigas

Germana Wanderley celebrou a chegada de um novo ciclo cercada por afeto e boas companhias.

Legenda: Germana Wanderley e amigas Foto: LC Moreira

A aniversariante recebeu um grupo de amigas para um almoço no Villa Borghese Forneria, transformando a tarde da última sexta-feira (26) em um encontro marcado pela elegância, conversas animadas e muita alegria.

Legenda: Ana Virginia Martins, Germana Wanderley e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Em um ambiente de celebração leve e acolhedor, as convidadas ainda entraram na brincadeira e improvisaram uma quadrilha, acrescentando espontaneidade ao encontro.

Legenda: Germana Wanderley e amigas Foto: LC Moreira

Entre abraços, sorrisos e registros que eternizaram a ocasião, Germana foi prestigiada por pessoas queridas em uma comemoração que refletiu seu estilo de receber: discreto, sofisticado e cercado de boas energias.

Legenda: Silvana Guimarães, Germana Wanderley, Silvinha Carneiro, Cecília Arruda e Gizelle Brasil Foto: LC Moreira

Confira os registros de LC Moreira.

Legenda: Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Germana Wanderley e Cristiane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Pinto, Adriana Leal, Germana Wanderley, Eliane Araújo e Maria Teresa Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Bezerra e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley e Cecília Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley e Fernanda Hardagh Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley e Silvana Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto, Rosi Lima, Andréa Rios e Soraya Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ribeiro, Germana Wanderley e Andréa Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Brito, Germana Wanderley e Vânia Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Pinto e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Mércia Fernandes e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Camurça, Roberta Ary, Germana Wanderley, Desiree e Cris Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Mota, Germana Wanderley e Liliane Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Nágila Correa, Germana Wanderley e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Studart, Germana Wanderley e Taís Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Socorrinha Medeiros, Soraya Pinheiro, Léa Lopes, Tatiana Oliva, Pauliani Plutarco, Carla Nogueira, Ana Paula Daud e Isabeli Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Socorrinha Medeiros e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Dias e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Mércia Fernandes, Germana Wanderley, Aline Bedê e Eliana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Diana Cabral, Sandra Fujita, Germana Wanderley e Layla Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Nogueira, Germana Wanderley e Pauliani Plutarco Foto: LC Moreira