Com tema “Queen Geny” as convidadas entraram no astral da aniversariante.

Legenda: Luiziane Cavalcante, Claudiane Borges, Lilian Porto, Georgia Fontes e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Na Living, Deydianne Piaf e Makem animaram a festa enquanto a aniversariante e suas convidadas dançavam e celebravam em alto astral.

Legenda: Deydianne Piaf Foto: LC Moreira

Legenda: Makem Foto: LC Moreira

Legenda: Makem e Geni Levy Foto: LC Moreira

A aniversariante incorporou o "Rei", cantando e distribuindo rosas para a platéia!

Legenda: Geni Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy Foto: LC Moreira

Entre a animação, o buffet Casal Gourmet preparou deliciosas comidinhas que agradaram as convidadas.

Vem ver as fotos dessa festa de arromba através das lentes de LC Moreira

Legenda: Wilton Correa Lima, Geni, Fernanda e Maria Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda, Geny e Maria Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Omar Macedo, Geni e Fernanda Levy e Wilton Correa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Macedo, Bianca Cecchi, Omar Macedo, Geni e Fernanda Levy e Wilton Correa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Macedo, Geni e Fernanda Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Alves e Geni Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Oliveira, Pink Malcow, Silvana Pontes, Verinha Passos e Geni Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Verinha Passos e Giana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Pink Malcow, Geni Levy e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Giana Studart, Geni Levy e Nekita Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Vieira, Morgana Dias Branco e Célia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Cartaxo e Sarinha Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Conceição Barbosa, Fernanda Laprovitera, Eveline Cecchi, Fernanda Baquit, Valéria Andrade e Aylza Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Glória Cysne, Geni Levy e Manu Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Gani Levy, Nekita Romcy e Morgana Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane, Geni e Marcela Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão e Geni Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Annie Benevides, Geni Levy e Marieta Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Beatrice Ary, Jane Juaçaba, Sarinha Philomeno, Geni Levy, Marta Sampaio e Denise Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Bel e Elzenir Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline e Bianca Cecchi Foto: LC Moreira

Legenda: Geni e Larissa Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Elzenir Machado, Clarissa e Cristiane Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Tude, Márcia e Virginia Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Dominique Bichucher e Denise Lafuente Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Lima e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Rolim, Rose Franck e Beatrice Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy e Clarissa Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Glaucia Andrade e Solange Palhano Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy e Márcia Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Laprovitera, Jane Juaçaba, Geni Levy, Andréa Aguiar e Silvana Reis Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela De Francesco, Alexandrina Sancho, Jacqueline Mota e Cristiane Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Albuquerque e Celmar Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Andrade, Bianca e Eveline Cecchi, Gláucia Andrade e Karizia Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Suzi Feitosa e Geni Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy e Saua Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Reis, Geni Levy e Pretinha Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Sarinha Philomeno, Solange Oliveira e Claudiane Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Regina, Gisela, Célia, Morgana, Geni Levy, Nekita e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque, Beatrice Ary e Denise Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Sampaio e Denise Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Peixoto, Geni Levy e Leia Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Jereissati, Giana Studart e Ana Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Levy e Caroline Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Liliane Farias, Geni Levy, Claudiane Borges e Georgia Fontes Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy e Verinha Passos Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Fontes e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Omar Macedo e Geni Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy com amigas Foto: LC Moreira