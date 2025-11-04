CAPTEI: Gêmeas Dani e Rafa Sanford celebram 20 anos em festa animada

As gêmeas Dani e Rafa Sanford, filhas de Amélia Mota e Beto Sanford, celebraram em grande estilo a chegada da segunda década de vida.
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
O aniversário aconteceu no sábado, 25 de outubro, no salão de festas do Edifício Empare Star, reunindo familiares e amigos em clima de pura animação.
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
A decoração da mesa levou a assinatura de Zulena Dantas, enquanto o bolo, criação de Carol Lira, foi um dos pontos mais deliciosos da comemoração.
A playlist foi uma escolha dos arquivos das gêmeas e a animação ficou por conta dos próprios convidados, que mantiveram a energia lá no alto até as últimas horas — um verdadeiro encontro de “inimigos do fim”.
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
A noite foi marcada por muita alegria, brindes e boas lembranças, em uma celebração que destacou o carisma e a sintonia das aniversariantes.
Veja nas fotos!
Legenda:
Dani Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Mariana, Dani e Rafa Sanford com a mãe, Amélia Mota
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Michelle Pontes, Rafa, Dani e Beto Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Pedro Gurgel e Dani Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Dudu com Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal
Legenda:
Aniversário Dani e Rafa Sanford
Foto:
Arquivo pessoal