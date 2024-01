CAPTEI: Galeria Multiarte inicia 2024 com exposição: 'Pulsação: Sérvulo Esmeraldo inspira Sau'

Na última quinta-feira, 18, a Multiarte deu início às suas atividades deste ano com a abertura da exposição "Pulsação: Sérvulo Esmeraldo inspira a SAU".

O evento foi bastante prestigiado contou com a presença de um público atento ao diálogo entre um recorte importante da obra do renomado artista Sérvulo Esmeraldo e a influência que ele exerceu no processo criativo da diretora criativa da SAU, Marina Bitu, durante o SPFW 23.

Legenda: Apresentação Foto: LC Moreira

A exposição encanta os visitantes e está imperdível, já que traz uma fusão única entre arte e moda.

Olha só quem já conferiu!

Legenda: Victor Perligeiro e Maria Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Jereissati e Marina Bitu Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho, Neuma e Maria Brás, Victor Perlingeiro e Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Anik Mourão e Maria Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Anik Mourão, Junior Andrade, Yasmin Nobre, Alice Doti e Rafael Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Tibico e Adriana Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Tibico Brasil, Nicolas Gondim e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Braga, Tania Vasconcelos e Adriana Helena Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia e Luana Esmeraldo, Alberto Pinho e Dodora Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Cadeh Juaçaba e Clarissa Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Claudino e Rafael Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Parente, Lilia Qunderé e Anatácio Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Parente, Luciana Cidrão, Clarissa Freitas e Marcos Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro Fujita, Victor Perlingeiro e Etevaldo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Etevaldo e Roberta Nogueira e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: César Oliveira e Alberto Pinho Foto: LC Moreira

Legenda: Felicia Sarracine e Brenda Bernardo Foto: LC Moreira

Legenda: Johnny e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista, Dodora Guimarães, Marina Bitu e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Carneiro e Harrisson Dutra Foto: LC Moreira

Legenda: Érika Winze, Diego Gregório e Brenda Bernardo Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos e Mariana Dafonte Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Vieira e Joyna Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro Fujita e Kelly Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Leornes, Selma Campelo e Leo de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Jorge e Bárbara Saunders Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Bitu e Johnny Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Salles e Yasmin Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha Wolff e Tania Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Cidrão, Mariza Montenegro e Clarissa Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Eloy e Beta Fiúza Foto: LC Moreira