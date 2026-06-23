CAPTEI: Galeria Leonardo Leal recebe nova exposição individual de Diego de Santos

Artistas, colecionadores e apreciadores de arte se reuniram, no último sábado (20), na Galeria Leonardo Leal, para a abertura de A Porta da Rua, nova individual de Diego de Santos.

Legenda: Fernando França, Leonardo Leal, Rodrigo Porto e Vando Figueiredo Foto: LC Moreira

A mostra apresenta um conjunto de trabalhos em que o artista amplia as possibilidades da pintura ao incorporar telas tapume e fachadeiras, materiais ligados à construção civil e às transformações da paisagem urbana.

Legenda: Leonardo Leal, Cadeh e Maria Beatriz Juaçaba Foto: LC Moreira

Com texto curatorial de Daniela Bousso, exposição propõe uma reflexão sobre memória, moradia e pertencimento nas cidades cada vez mais verticalizadas e em processo de mudanças aceleradas.

Legenda: Sara Fiúza, Marco Ribeiro, Patrícia Bathory e Isabela Fiúza Foto: LC Moreira

Diego transforma materiais transitórios em obras carregadas de significado, reafirmando a pintura como território de experimentação e pensamento crítico. Confira fotos mais cliques do LC Moreira.

Legenda: Thadeu Dias, Diego de Santos e Sabyne Cavalcanti Foto: LC Moreira

Legenda: Diego de Santos e Zerc Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Rejane Nunes e Ariane Siebra Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Leal e Rhaina Éllery Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Duarte, Paula Nakashima e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Bastos, Cinthia Vale e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Rhaina Éllery, Diego de Santos e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: André Viana, Rodrigo Porto, Sandrinha Sampaio e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Max, Vitor e Rebeca Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Diógenes, Paula Nakashima e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Diego de Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Schiki, Tito Flávio e Carolina Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Gradvohl e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Heitor de Castro e Kairena Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Vieira, Ozzy Yury e Sabyne Cavalcanti Foto: LC Moreira

Legenda: Caroline Duarte e Izabel Dourado Foto: LC Moreira

Legenda: Diogo Albuquerque e Deliana Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Obras da mostra "A Porta da Rua", de Diego de Santos Foto: LC Moreira