CAPTEI: Galeria Leonardo Leal recebe nova exposição individual de Diego de Santos

Artistas, colecionadores e apreciadores de arte se reuniram, no último sábado (20), na Galeria Leonardo Leal, para a abertura de A Porta da Rua, nova individual de Diego de Santos.
A mostra apresenta um conjunto de trabalhos em que o artista amplia as possibilidades da pintura ao incorporar telas tapume e fachadeiras, materiais ligados à construção civil e às transformações da paisagem urbana.
Com texto curatorial de Daniela Bousso, exposição propõe uma reflexão sobre memória, moradia e pertencimento nas cidades cada vez mais verticalizadas e em processo de mudanças aceleradas.
Diego transforma materiais transitórios em obras carregadas de significado, reafirmando a pintura como território de experimentação e pensamento crítico. Confira fotos mais cliques do LC Moreira.