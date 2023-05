CAPTEI: Fundação Waldemar Alcântara celebra 40 anos com lançamento do 'Livro dos Mestres”

O lançamento da segunda edição do Livro dos Mestres – O Legado dos Mestres – Cultura e Tradição Popular no Ceará, realizado na sede da Fundação Waldemar Alcântara, contou com a presença de importantes nomes da cultura cearense.

Mestra Dina, Vaqueira e Aboiadora de Canindé, o Grupo Capoeira Brasil e o Mestre Rainha Almeida abrilhantaram o momento com apresentações emocionantes.

Legenda: Apresentação dos Mestres Foto: Zé Rosa

O fundador da FWA, Lúcio Alcântara, em seu discurso, celebrou o início das atividades pensadas para comemorar os 40 anos da fundação, que incluirão lançamento de livros e seminários.

Legenda: Lúcio Alcântara Foto: Zé Rosa

Por lá, políticos, empresários, jornalistas e intelectuais, tornando o evento ainda mais especial.

Zé Rosa captou as imagens! Vem ver!

Legenda: Lançamento do "Livro dos Mestres” Foto: Zé Rosa

Legenda: Apresentação Foto: Zé Rosa

