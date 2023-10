Com gols de Pikachu e Tinga, o time do Fortaleza arrasou com uma vitória de 2x0!

Agora, a equipe Leonina está se preparando para disputar a final da Copa Sulamericana em Punta Del Leste!

