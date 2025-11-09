CAPTEI: Fotógrafo Araquém Alcântara lança exposição “Crônicas da Beleza e do Horror” no MFF

O Museu da Fotografia Fortaleza recebeu na manhã de sábado, 08, a exposição “Crônicas da Beleza e do Horror”, do consagrado fotógrafo Araquém Alcântara, com curadoria do escritor Diógenes Moura.
A mostra reúne 76 imagens que revelam a dualidade entre a exuberância da natureza brasileira e as marcas da devastação ambiental.
Reconhecido por seu olhar poético e comprometido, Araquém apresenta uma obra que é, ao mesmo tempo, celebração e denúncia, conduzindo o público por biomas como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga.
A abertura contou com conversa entre fotógrafo e curador, seguida de sessão de autógrafos do livro “Araquém Alcântara – 50 anos de fotografia”.
As visitas são gratuitas e podem ser realizadas até março de 2026, de terça a domingo, das 12h às 17h.
A mostra reafirma o papel do MFF como referência na difusão da arte e da consciência ambiental no Ceará.