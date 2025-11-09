CAPTEI: Fotógrafo Araquém Alcântara lança exposição “Crônicas da Beleza e do Horror” no MFF

O Museu da Fotografia Fortaleza recebeu na manhã de sábado, 08, a exposição “Crônicas da Beleza e do Horror”, do consagrado fotógrafo Araquém Alcântara, com curadoria do escritor Diógenes Moura.

Legenda: Araquém Alcântara Foto: LC Moreira

A mostra reúne 76 imagens que revelam a dualidade entre a exuberância da natureza brasileira e as marcas da devastação ambiental.

Legenda: Exposição “Crônicas da Beleza e do Horror” Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição “Crônicas da Beleza e do Horror” Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição “Crônicas da Beleza e do Horror” Foto: LC Moreira

Reconhecido por seu olhar poético e comprometido, Araquém apresenta uma obra que é, ao mesmo tempo, celebração e denúncia, conduzindo o público por biomas como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga.

Legenda: Exposição “Crônicas da Beleza e do Horror” Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição “Crônicas da Beleza e do Horror” Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição “Crônicas da Beleza e do Horror” Foto: LC Moreira

A abertura contou com conversa entre fotógrafo e curador, seguida de sessão de autógrafos do livro “Araquém Alcântara – 50 anos de fotografia”.

Legenda: Araquem Alcântara e Diógenes Moura Foto: LC Moreira

As visitas são gratuitas e podem ser realizadas até março de 2026, de terça a domingo, das 12h às 17h.

Legenda: LC Moreira, Morena Lima, Jocilene e Geovanne Jinkings Foto: LC Moreira

A mostra reafirma o papel do MFF como referência na difusão da arte e da consciência ambiental no Ceará.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Sílvio Frota e Diógenes Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Diógenes Moura e Elton Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota e Tibico Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Fernanda Barroso e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Figueiredo, Naílde Pinheiro e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Fernanda Barroso e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Marfisa e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Guilhermina Figueiredo e Araquém Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Felipe e Yuri Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Perez e Nivando Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Figueiredo e Elton Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Guilhermina Figueiredo, Araquém Alcântara, Celso Oliveira, Alex Costa e Laura Luz Foto: LC Moreira