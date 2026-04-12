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CAPTEI: Fortaleza inicia 300 anos com Medalha Iracema e homenagem ao Grupo Edson Queiroz

“Data marcante”, diz Igor Queiroz Barroso sobre honraria que coincide com aniversário do grupo

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 13:29)
Jeritza Gurgel
Legenda: Igor Queiroz Barroso, Gabriela Aguiar, Elmano de Freitas, Evandro e Cristiane Leitão, Irmã Conceição e Nirez
Foto: LC Moreira

Fortaleza entrou em modo de luxo na noite de sexta, 10, com o brilho máximo da Medalha Iracema iluminando o palco do Cine Teatro São Luiz.

Em edição especial — start oficial dos 300 anos da capital — o Grupo Edson Queiroz foi headline, consagrado como power player do desenvolvimento econômico local.

Legenda: Gabriela Aguiar e Evandro Leitão com Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

Com décadas de mentalidade pioneira, o GEQ reafirma seu papel como motor da modernização produtiva e grande gerador de empregos, colocando Fortaleza em destaque no cenário empresarial nacional com identidade própria.

Legenda: Paula Nogueira, Celso Rocha, Meiry Furtado, Jorge Dória e Marcelo Dourado
Foto: LC Moreira

No front row das homenagens, também nomes como do governador Elmano de Freitas, da Irmã Conceição e do memorialista Miguel Ângelo de Azevedo.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Elmano de Freitas, Irmã Conceição e Nirez
Foto: LC Moreira

Em mood de celebração e legado, Igor Queiroz Barroso cravou a frase:

Legenda: Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

“A medalha de Iracema, sendo entregue ao Grupo Edson Queiroz, que comemora 75 anos, é uma data marcante”. E elevou o tom legacy-luxe ao reverenciar Edson, Yolanda e Airton Queiroz — tríade que traduz DNA visionário + continuidade estratégica.

Uma noite carregada de simbolismo, em que a tradição se funde com o futuro.

Vem ver fotos da prestigiada noite captadas por LC Moreira:

Legenda: Elmano e Lia de Freitas, Cristiane e Evandro Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Leite e Gabriela Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Rocha, Meiry Furtado, Jeritza Gurgel, Jorge Dória, Marcelo Dourado e Paula Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Barroso, Rebeca Vieira e Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Nirez
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Pepino, Irmã Conceição e Alessandro Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cela
Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano e Lia de Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: George e Tatiana Dantas e Homero Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José e Érika Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Elmano de Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Peixoto e Duda Brígido
Foto: LC Moreira

Legenda: Dom Antônio Carlos, Igor Queiroz Barroso e Irmã Conceição
Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Flávio Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Mendonça, Tiago Guimarães, Igor Queiroz Barroso e João Paulo de Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz e Adriana Joca
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Elmano e Lia de Freitas e Irmã Conceição
Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro de Castro e Tiago Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Meiry Furtado, Jeritza Gurgel e Paula Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Adrízio e Dudu Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Jucá, Jecilda Fonseca e Irá Porã
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Lima e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane Medeiros, Luiza Cela e Vilma Freire
Foto: LC Moreira

Legenda: André e Stela Pavan
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Pepino, Irmã Conceição e Dom Antônio Carlos
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cela e Vilma Freire
Foto: LC Moreira

Legenda: Guto Castro, Naara Vale e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Haroldo Gondim
Foto: LC Moreira

Legenda: Nezinho Farias, Luiza Cela e João Nunes
Foto: LC Moreira

Legenda: David Paulo e Ana Cristina Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Nirez, Seridião Montenegro e Luiziana Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Dimas e Anelise Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Sales, Taís Valente e Evandra Nobre
Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane Medeiros e Adriana Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Renna Gomes, Irmã Conceição e Tony Brito
Foto: LC Moreira

Legenda: Dimas Barreira e Artur Bruno
Foto: LC Moreira

Legenda: Edna, Norton e Maurício Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Leitão e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues, Guto Castro, Renata Benevides e Elias Bruno
Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cela, Christiane e Hélio Leitão e Sandra Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Mendonça e Tiago Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Oriel Filho, Marcos André Borges, Joaquim Cartaxo e Carlos Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandra Nobre e Patrícia Sales
Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Cartaxo e Socorro França
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Furtado e Gaída Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson e Myrela Cecchini
Foto: LC Moreira

Legenda: Greyce Dias e Marina Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Chagas Vieira, Simone Moraes, PC Norões, Marcos André Borges e Thiago Afardo
Foto: LC Moreira

Legenda: Guttoski e Camila Lemos
Foto: LC Moreira

Legenda: Jackeline Nobre e Leonardo Recamondi
Foto: LC Moreira

Legenda: João Osmar e Tânia Paiva
Foto: LC Moreira

Legenda: João Soares e Nirez
Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim e Fátima Cartaxo
Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Castro e Aline Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio e Laênia Aquino
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges e Joaquim Cartaxo
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariza Aquino e Evaldo Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Maia e Pedro Pimentel
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Damasceno e Moacir Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Lavor Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha e Tibério Burlamaqui
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Marlene Mindello
Foto: LC Moreira

Legenda: Demétrio Andrade, Thiago Peixoto, Duda Brígido, Marcos André Borges, Rodrigo Pereira, PC Norões e Simone Moraes
Foto: LC Moreira

Legenda: PC Norões e Simone Moraes
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel de Castro e Fabrízio Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Benevides e Karla Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Black e Guto Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Saldanha e Patrícia Sales
Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Pinheiro e Ricardo Black
Foto: LC Moreira

Legenda: Shelda Oliveira e Gutenberg Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas e Evandro Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar e Evandro Leitão com Elmano de Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Gabriella Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão e Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Cristiane Leitão com a Irmã Conceição
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Cristiane Leitão com Nirez
Foto: LC Moreira

 

 

 

 