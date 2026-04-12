CAPTEI: Fortaleza inicia 300 anos com Medalha Iracema e homenagem ao Grupo Edson Queiroz

Fortaleza entrou em modo de luxo na noite de sexta, 10, com o brilho máximo da Medalha Iracema iluminando o palco do Cine Teatro São Luiz.

Em edição especial — start oficial dos 300 anos da capital — o Grupo Edson Queiroz foi headline, consagrado como power player do desenvolvimento econômico local.

Legenda: Gabriela Aguiar e Evandro Leitão com Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Com décadas de mentalidade pioneira, o GEQ reafirma seu papel como motor da modernização produtiva e grande gerador de empregos, colocando Fortaleza em destaque no cenário empresarial nacional com identidade própria.

Legenda: Paula Nogueira, Celso Rocha, Meiry Furtado, Jorge Dória e Marcelo Dourado Foto: LC Moreira

No front row das homenagens, também nomes como do governador Elmano de Freitas, da Irmã Conceição e do memorialista Miguel Ângelo de Azevedo.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Elmano de Freitas, Irmã Conceição e Nirez Foto: LC Moreira

Em mood de celebração e legado, Igor Queiroz Barroso cravou a frase:

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

“A medalha de Iracema, sendo entregue ao Grupo Edson Queiroz, que comemora 75 anos, é uma data marcante”. E elevou o tom legacy-luxe ao reverenciar Edson, Yolanda e Airton Queiroz — tríade que traduz DNA visionário + continuidade estratégica.

Uma noite carregada de simbolismo, em que a tradição se funde com o futuro.

Vem ver fotos da prestigiada noite captadas por LC Moreira:

Legenda: Elmano e Lia de Freitas, Cristiane e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Leite e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Rocha, Meiry Furtado, Jeritza Gurgel, Jorge Dória, Marcelo Dourado e Paula Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Barroso, Rebeca Vieira e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Nirez Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Pepino, Irmã Conceição e Alessandro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano e Lia de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: George e Tatiana Dantas e Homero Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José e Érika Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Peixoto e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Dom Antônio Carlos, Igor Queiroz Barroso e Irmã Conceição Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Flávio Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Mendonça, Tiago Guimarães, Igor Queiroz Barroso e João Paulo de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz e Adriana Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Elmano e Lia de Freitas e Irmã Conceição Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro de Castro e Tiago Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Meiry Furtado, Jeritza Gurgel e Paula Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Adrízio e Dudu Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Jucá, Jecilda Fonseca e Irá Porã Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Lima e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane Medeiros, Luiza Cela e Vilma Freire Foto: LC Moreira

Legenda: André e Stela Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Pepino, Irmã Conceição e Dom Antônio Carlos Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cela e Vilma Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Guto Castro, Naara Vale e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Haroldo Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Nezinho Farias, Luiza Cela e João Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: David Paulo e Ana Cristina Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Nirez, Seridião Montenegro e Luiziana Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Dimas e Anelise Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Sales, Taís Valente e Evandra Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane Medeiros e Adriana Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Renna Gomes, Irmã Conceição e Tony Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Dimas Barreira e Artur Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Edna, Norton e Maurício Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Leitão e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues, Guto Castro, Renata Benevides e Elias Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cela, Christiane e Hélio Leitão e Sandra Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Mendonça e Tiago Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Oriel Filho, Marcos André Borges, Joaquim Cartaxo e Carlos Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Evandra Nobre e Patrícia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Cartaxo e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Furtado e Gaída Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson e Myrela Cecchini Foto: LC Moreira

Legenda: Greyce Dias e Marina Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Chagas Vieira, Simone Moraes, PC Norões, Marcos André Borges e Thiago Afardo Foto: LC Moreira

Legenda: Guttoski e Camila Lemos Foto: LC Moreira

Legenda: Jackeline Nobre e Leonardo Recamondi Foto: LC Moreira

Legenda: João Osmar e Tânia Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: João Soares e Nirez Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim e Fátima Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Castro e Aline Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio e Laênia Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Mariza Aquino e Evaldo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Maia e Pedro Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Damasceno e Moacir Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Lavor Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha e Tibério Burlamaqui Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Demétrio Andrade, Thiago Peixoto, Duda Brígido, Marcos André Borges, Rodrigo Pereira, PC Norões e Simone Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: PC Norões e Simone Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel de Castro e Fabrízio Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Benevides e Karla Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Black e Guto Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Saldanha e Patrícia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Pinheiro e Ricardo Black Foto: LC Moreira

Legenda: Shelda Oliveira e Gutenberg Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar e Evandro Leitão com Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Gabriella Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Cristiane Leitão com a Irmã Conceição Foto: LC Moreira