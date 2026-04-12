CAPTEI: Fortaleza inicia 300 anos com Medalha Iracema e homenagem ao Grupo Edson Queiroz

Fortaleza entrou em modo de luxo na noite de sexta, 10, com o brilho máximo da Medalha Iracema iluminando o palco do Cine Teatro São Luiz.
Em edição especial —
start oficial dos 300 anos da capital — o Grupo Edson Queiroz foi headline, consagrado como power player do desenvolvimento econômico local.
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Gabriela Aguiar e Evandro Leitão com Igor Queiroz Barroso
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LC Moreira
Com décadas de mentalidade pioneira, o GEQ reafirma seu papel como motor da modernização produtiva e grande gerador de empregos, colocando Fortaleza em destaque no cenário empresarial nacional com identidade própria.
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Paula Nogueira, Celso Rocha, Meiry Furtado, Jorge Dória e Marcelo Dourado
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No front row das homenagens, também nomes como do governador Elmano de Freitas, da Irmã Conceição e do memorialista Miguel Ângelo de Azevedo.
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Igor Queiroz Barroso, Elmano de Freitas, Irmã Conceição e Nirez
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Em
mood de celebração e legado, Igor Queiroz Barroso cravou a frase:
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Igor Queiroz Barroso
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“A medalha de Iracema, sendo entregue ao Grupo Edson Queiroz, que comemora 75 anos, é uma data marcante”. E elevou o tom legacy-luxe ao reverenciar Edson, Yolanda e Airton Queiroz — tríade que traduz DNA visionário + continuidade estratégica.
Uma noite carregada de simbolismo, em que a tradição se funde com o futuro.
Vem ver fotos da prestigiada noite captadas por LC Moreira:
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Elmano e Lia de Freitas, Cristiane e Evandro Leitão
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Igor Queiroz Barroso
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Cláudio Leite e Gabriela Aguiar
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Celso Rocha, Meiry Furtado, Jeritza Gurgel, Jorge Dória, Marcelo Dourado e Paula Nogueira
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Lucas Barroso, Rebeca Vieira e Igor Queiroz Barroso
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Socorro França e Nirez
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Paulo Pepino, Irmã Conceição e Alessandro Belchior
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Luiza Cela
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Elmano e Lia de Freitas
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Christiane Leitão
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George e Tatiana Dantas e Homero Silva
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Helena Barbosa
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Antônio José e Érika Mota
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Jeritza Gurgel
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Hélio e Christiane Leitão e Maurício Filizola
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Humberto Rodrigues
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Igor Queiroz Barroso e Elmano de Freitas
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Thiago Peixoto e Duda Brígido
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Dom Antônio Carlos, Igor Queiroz Barroso e Irmã Conceição
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Socorro França e Flávio Jucá
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Emília Mendonça, Tiago Guimarães, Igor Queiroz Barroso e João Paulo de Castro
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Rholden Queiroz e Adriana Joca
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Igor Queiroz Barroso, Elmano e Lia de Freitas e Irmã Conceição
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João Pedro de Castro e Tiago Guimarães
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Meiry Furtado, Jeritza Gurgel e Paula Nogueira
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Adrízio e Dudu Câmara
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Flávio Jucá, Jecilda Fonseca e Irá Porã
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Ana Cristina Lima e Jeritza Gurgel
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Roseane Medeiros, Luiza Cela e Vilma Freire
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André e Stela Pavan
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Paulo Pepino, Irmã Conceição e Dom Antônio Carlos
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Luiza Cela e Vilma Freire
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Guto Castro, Naara Vale e Mauro Costa
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Andréa e Haroldo Gondim
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Nezinho Farias, Luiza Cela e João Nunes
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David Paulo e Ana Cristina Lima
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Nirez, Seridião Montenegro e Luiziana Esteves
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Dimas e Anelise Barreira
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Patrícia Sales, Taís Valente e Evandra Nobre
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Roseane Medeiros e Adriana Martins
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Renna Gomes, Irmã Conceição e Tony Brito
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Dimas Barreira e Artur Bruno
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Edna, Norton e Maurício Lima
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Christiane Leitão e Jeritza Gurgel
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Karla Rodrigues, Guto Castro, Renata Benevides e Elias Bruno
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Duda Brígido e Jeritza Gurgel
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Luiza Cela, Christiane e Hélio Leitão e Sandra Monteiro
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Emília Mendonça e Tiago Guimarães
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Oriel Filho, Marcos André Borges, Joaquim Cartaxo e Carlos Filho
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Evandra Nobre e Patrícia Sales
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Fátima Cartaxo e Socorro França
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Flávio Furtado e Gaída Dias
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Gerson e Myrela Cecchini
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Greyce Dias e Marina Fiúza
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Chagas Vieira, Simone Moraes, PC Norões, Marcos André Borges e Thiago Afardo
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Guttoski e Camila Lemos
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Jackeline Nobre e Leonardo Recamondi
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João Osmar e Tânia Paiva
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João Soares e Nirez
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Joaquim e Fátima Cartaxo
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Júlio Castro e Aline Freitas
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Júlio e Laênia Aquino
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Marcos André Borges e Joaquim Cartaxo
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Mariza Aquino e Evaldo Lima
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Maria Clara Maia e Pedro Pimentel
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Patrícia Damasceno e Moacir Tavares
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Patrícia e Lavor Neto
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Paulinha e Tibério Burlamaqui
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Paulo e Marlene Mindello
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Demétrio Andrade, Thiago Peixoto, Duda Brígido, Marcos André Borges, Rodrigo Pereira, PC Norões e Simone Moraes
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PC Norões e Simone Moraes
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Raquel de Castro e Fabrízio Gomes
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Renata Benevides e Karla Rodrigues
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Ricardo Black e Guto Castro
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Roberto Saldanha e Patrícia Sales
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Rogério Pinheiro e Ricardo Black
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Shelda Oliveira e Gutenberg Neto
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Solenidade
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Evandro Leitão
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Elmano de Freitas e Evandro Leitão
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Gabriela Aguiar e Evandro Leitão com Elmano de Freitas
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Igor Queiroz e Gabriella Aguiar
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Evandro Leitão e Igor Queiroz Barroso
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Evandro e Cristiane Leitão com a Irmã Conceição
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Evandro e Cristiane Leitão com Nirez
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