Captei: Fortal exclusivo para os 40 anos de Pedro Sorio

O aniversariante folião cuidou dos mínimos detalhes para que os convidados entrassem no clima: distribuiu abadás e deu o nome da festa de “SECÃO 40 GRAUS”, uma brincadeira com o apelido, que Pedro tem desde os tempos de colégio.

A festa ocorreu no Buffet Casarão, ao som de muito axé com as Bandas Fortal 90 e Paulinho Vanucci, para poucos amigos, que só foram embora porque o decreto não permitia ir além, senão lá estariam até hoje. Inimigos do fim!

Legenda: Foliões: Thiago Tomaz, Bruna Silva, Germana, Aline Barbosa, Luiz Álvaro Targino, Victor Montenegro, Juliana, Pedro Sorio, Tércio, Nara Magalhães, Carlos Uchoa, Livia Medeiros, Jardelly Aguiar, Marcio Maranhão, Pablo Mello, Nathalia, Thalys Bitar, Vitor Almeida, Bruna Lobo, Ticiana De Paula, Marcelo Sanford, Joana e Zartur Batista Foto: Arquivo pessoal

Acompanhe quem esteve nessa folia pelas fotos do arquivo pessoal do aniversariante:

