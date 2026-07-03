CAPTEI: Fortal aquece a edição 2026 com lançamento do Bloco Resenha

O clima do Fortal 2026 já tomou conta da cidade. Na noite de quinta-feira (2), a Central Fortal, no Shopping RioMar Fortaleza, recebeu convidados para o Fortal Loading – Edição Resenha, que marcou o lançamento oficial do Bloco Resenha.

Legenda: Bloco Resenha Foto: LC Moreira

Tito, Nuzio Medeiros, Rogerinho Jotavê e Thales Play participaram da apresentação do novo bloco, interagiram com o público e deram uma prévia da animação que levarão ao Corredor da Folia.

Legenda: Thales Play, Rogerinho Jotavê, Tito e Núzio Medeiros Foto: LC Moreira

Shows, ativações e encontros embalaram o evento, que antecipou a atmosfera da micareta, marcada para os dias 23 a 26 de julho. Confira quem passou por lá nas fotos de LC Moreira.

Legenda: Carol, Renan e Manuela Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Adams Gomes, Antomário da Hora, Ailton Junior, Sérgio Medeiros e Lucas Pearce Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Duarte, Isadora Cruz, Ísis de Oliveira e Marina Flávia Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel e Karla Rodrigues e Elias Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Lopes, Juliane Accioly e Raíssa Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Ailton Junior, Sandrinha Bezerra, André Camurça e Enio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Kérzia Guess e Mariana Duol Foto: LC Moreira

Legenda: Micaele Lima e Carol Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Luiza Fernanda e Roberta Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Franco e Rosane Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ailton Junior, André Camurça e Jorginho Cals Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Lopes, Raíssa Holanda e Juliane Accioly Foto: LC Moreira