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CAPTEI: Fortal aquece a edição 2026 com lançamento do Bloco Resenha

Evento na Central Fortal, no Shopping RioMar, e reuniu artistas, convidados e foliões em uma prévia da edição 2026 da micareta

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Ailton Junior, Pedro Coelho Neto e Júlio Filho
Foto: LC Moreira

O clima do Fortal 2026 já tomou conta da cidade. Na noite de quinta-feira (2), a Central Fortal, no Shopping RioMar Fortaleza, recebeu convidados para o Fortal Loading – Edição Resenha, que marcou o lançamento oficial do Bloco Resenha.

Legenda: Bloco Resenha
Foto: LC Moreira

Tito, Nuzio Medeiros, Rogerinho Jotavê e Thales Play participaram da apresentação do novo bloco, interagiram com o público e deram uma prévia da animação que levarão ao Corredor da Folia.

Legenda: Thales Play, Rogerinho Jotavê, Tito e Núzio Medeiros
Foto: LC Moreira

Shows, ativações e encontros embalaram o evento, que antecipou a atmosfera da micareta, marcada para os dias 23 a 26 de julho. Confira quem passou por lá nas fotos de LC Moreira.

Legenda: Carol, Renan e Manuela Cialdini
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Furtado
Foto: LC Moreira

Legenda: Adams Gomes, Antomário da Hora, Ailton Junior, Sérgio Medeiros e Lucas Pearce
Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Duarte, Isadora Cruz, Ísis de Oliveira e Marina Flávia
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel e Karla Rodrigues e Elias Bruno
Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Lopes, Juliane Accioly e Raíssa Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Ailton Junior, Sandrinha Bezerra, André Camurça e Enio Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Kérzia Guess e Mariana Duol
Foto: LC Moreira

Legenda: Micaele Lima e Carol Portela
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Luiza Fernanda e Roberta Pamplona
Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Franco e Rosane Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Ailton Junior, André Camurça e Jorginho Cals
Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Lopes, Raíssa Holanda e Juliane Accioly
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Girio
Foto: LC Moreira