CAPTEI: Fortal aquece a edição 2026 com lançamento do Bloco Resenha

O clima do Fortal 2026 já tomou conta da cidade. Na noite de quinta-feira (2), a Central Fortal, no Shopping RioMar Fortaleza, recebeu convidados para o Fortal Loading – Edição Resenha, que marcou o lançamento oficial do Bloco Resenha.
Tito, Nuzio Medeiros, Rogerinho Jotavê e Thales Play participaram da apresentação do novo bloco, interagiram com o público e deram uma prévia da animação que levarão ao Corredor da Folia.
Shows, ativações e encontros embalaram o evento, que antecipou a atmosfera da micareta, marcada para os dias 23 a 26 de julho. Confira quem passou por lá nas fotos de LC Moreira.