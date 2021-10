CAPTEI: Festival gastronômico reúne os chefs Ivan Prado e Pedro Franco, do "Mestre do Sabor" no Mayú

O restaurante Mayú, localizado no Senac Reference, na Aldeota, integrou a ação Menu du Brasil com o seu chef Ivan Prado recebendo o chef paulistano Pedro Franco, do restaurante Térèze, do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (22).

O chef visitante ganhou destaque em rede nacional ao participar da edição 2021 do programa Mestre do Sabor, da TV Globo, no time de Kátia Barbosa.

Legenda: Prato Principal do chef Ivan Prado (Mayú/CE) – Peito bovino em cozimento longo, purê de castanha de caju com cebola caramelizada, glace bovina com whisky Jack Daniels e rapadura Foto: Camila Almeida

O jantar teve menu criado, exclusivamente, para o festival. Os convidados experimentaram os insumos locais com toque contemporâneo e muita criatividade.

Veja as fotos captadas por Camila Almeida e Jr. Panela no dia do evento: