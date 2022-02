CAPTEI: Festa surpresa para Ana Cíntia Benevides agita cobertura no Aquiraz Riviera

Para quem gosta de festa, não faltam motivos para realizar. E para quem adora receber, ter a casa cheia de familiares e amigos, então, é juntar a “fome com a vontade de comer”.

Assim, capitaneados por Inês Serpa Benevides, os irmãos de Ana Cíntia armaram uma surpresa para celebrar mais um ano de vida da advogada, apenas entre alguns familiares! A animação ficou por conta do dj e sax de Christian Pinheiro.

As fotos foram enviadas, com exclusividade, para a nossa coluna pela família. Dá só uma olhada nos poucos registros dessa turma que mais se divertiu do que registrou.

Legenda: A articuladora de toda a trama, Maria Inês, com a filha, que adorou ser a vítima, Ana Cíntia Benevides Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Ana Cintia com o esposo Lúcio Flávio Pimentel e as filhas Maria Alice e Maria Fernanda Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Ataíla, Ana Cíntia e Maria Inês Benevides Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Camila, Beatriz, Ana Cíntia e Maria Fernanda Benevides Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Ana Karine, Ana Cíntia e Viviane Benevides Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Silvana Diniz, Ana Cecília Vasconcelos, Ana Cíntia e Luciana Benevides Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário surpresa de Ana Cíntia Benevides Foto: Arquivo pessoal