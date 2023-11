CAPTEI: Festa de Conclusão de Terceiro Ano do Ensino Médio do Colégio Santa Cecília

Na noite da última sexta-feira, 17, o La Maison Coliseum se transformou em palco de emoção e celebração durante a festa de conclusão de terceiro ano do ensino médio do Colégio Santa Cecília. Com uma organização impecável da Total Eventos, a noite foi repleta de alegria, homenagens e muita animação.

Desde o momento em que os estudantes atravessaram a porta do local, a atmosfera de festividade estava presente, graças à decoração cuidadosamente planejada e executada pela equipe da Total Eventos. Luzes vibrantes e um cenário lindo foram responsáveis por criar um ambiente perfeito para a comemoração, que marcam o fim de uma importante etapa e o início de um novo capítulo na vida dos formandos.

Legenda: Sara Brígido Foto: LC Moreira

O cerimonial da noite foi conduzido de forma impecável, destacando-se pela fluidez e pela emoção presentes em cada homenagem. Os professores do Colégio Santa Cecília foram reverenciados e elogiados pelos estudantes, que agradeceram pelos ensinamentos e apoio durante o período no colégio. Foi um momento de gratidão que emocionou a todos os presentes.

Legenda: Arthur Massari Foto: Silvana Carvalho

Legenda: Professores homenageados Foto: LC Moreira

Mas, sem dúvidas, o ponto alto da noite foram os próprios formandos. Com sorrisos estampados nos rostos e uma energia contagiante, eles demonstraram todo o entusiasmo e animação para o próximo ciclo de suas vidas. A festa contou com a presença das bandas SouSete e Locomotivas, que agitaram a pista de dança e garantiram uma atmosfera de pura diversão.

A festa de conclusão de terceiro ano do ensino médio do Colégio Santa Cecília foi uma celebração marcante, repleta de emoção, alegria e, acima de tudo, conquistas.

Legenda: Rafaela Couto, Carolina Araújo, Yasmin Crus, Marta Pontes, Letícia Frota e Geovana Studart Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Jeritza Gurgel e Irmã Patrícia Foto: LC Moreira

Legenda: Irmã Patrícia, Letícia, Giselle e Pedro Ivo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Colaço e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pimentel e Denise Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Beto, Giovana, Patrícia e Karine Studart e Renata Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick, Patriciana, Vidda, David e Pietra Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: David e Vidda Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Josi, Gustavo Gurgel, Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Josi Vieira, Pedro Gurgel e Daniela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Daniela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza, Sophia Bezerra e Luciana Gentil Foto: LC Moreira

Legenda: Catherine Mastroianni e Beatriz Cajado Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Ary e Rafaela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Charles e Michelle Skiner Foto: LC Moreira

Legenda: Davi e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Teco Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Festa de encerramento do 3º ano do Colégio Santa Cecília Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Beatriz e Marcelo Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Alves, Vanessa Boaventura e Rafaele Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria, Lucca e Enio Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Andre Sousa e Juliana Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: André Sousa, Leo Dall'Ólio, Leo Albuquerque e Enio Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Paiva, Ana Cecília, Elisa Estrela e Maria Ester Foto: LC Moreira

Legenda: Betinho, Lissa e Louise Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaele Linhares, Ana Cecília, Manuela Ximenes, Cristina Magalhães, Ana Flávia e Ana Maria Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Ary e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Holanda, Isabela Barbosa e Gabriela Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Débora e Alberto Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Mendonça, Joanna Fiúza e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas e Gislaine Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas, Gislaine e Betinho Santos, Fernanda Philomeno, Marcelo e Louise Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Duda e Sara Brígido, Izabel Rosário Ticiana e Dudu Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Duda, Sara, Ticiana e Dudu Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Gomes e Emanuela Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Erle Junior e Lara Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Melania Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia e Luiz Carlos Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Erle Junior e Andréa Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb e Lara Daud Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro, Marina, Natália e Chico Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Lissa Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Josy Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia Avelino e Blanca Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Sara e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Sabine Martins e Sarah Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Torres, Pedro e Mariah Fujita e Sabino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Torres, Sandra e Pedro Fujita e Sandra Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Rondinelli Foto: LC Moreira

Legenda: Raul, Maria Eduarda e Lea Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, jeritza Gurgel e Pedro Gurgel, Daniela Sanford e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Sanford e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Sanford, Felipe Machado e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Moreira e Ticiana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Jussara Bianc e Robert Mela Foto: LC Moreira

Legenda: Karine e Beto Studart e Renata Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Rodrigues, Marina Gadelha e Emanuela Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Leo, Nicole, Sophia e Maria Clara Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Petri, Marina Holanda e Letícia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Louise, Lissa e Betinho Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Luigi Cardoso, Sabine Martins, Sarah Bezera e Deda Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Flávia Castelo, Beto Studart e Josimário Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Maninho e Sara Brígido, Nelídia Jereissati e Izabel Rosário Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda, Isabella Guerra, Maria Ester e Luciana Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Teresa, Vânia Avelino, Blanca Nogueira e Letícia Maria Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus e Kika Cals Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela, Sérgio Filho e Sérgio Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Manu de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Daniela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Pietro Mela e Mônica Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos, Danielle e Cristiano Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah e Deda Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Vidda e David Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Henrique e Renata Apolinário Foto: LC Moreira

Legenda: Natália e Chico Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Alberto e Riana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Barbosa e Elenilton Jorge Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Rodrigues e Erle Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza e Otílio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Beatriz e Pedro Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Pedro Ivo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara e Lairton Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: Catherine e Daniel Mastroianni Foto: LC Moreira

Legenda: Geovana e Beto Studart Foto: LC Moreira