CAPTEI: Festa de 15 anos de Valentina Dall’Ólio foi uma baladinha sofisticada

Valentina Dall’Ólio fez 15 anos e um festão para comemorar!

Legenda: Rondinelly Ferreira Foto: LC Moreira

Juntou o DJ Pablo Botto e, depois, o cantor Rondinelly Ferreira, que com sanfona e banda agitou os convidados.

Tudo no clima de muito neon, decorado por Victor Oliveira.

Legenda: Dança Foto: LC Moreira

A debutante usava um Lisblu e foi deslumbrante para a pista dançar com o irmão um sucesso do grupo ABBA e com pai, em uma valsa nada tradicional.

Sem formalismos, os 15 da Valentina foram leve e alegre, sob o comando do cerimonial da Liven.

Vamos as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Vitório, Karina, Valentina, Arthur e Ester Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio com Avós Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Valentina Dall'Ólio e Ivo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana, Karina e Larissa Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Reis, Arthur Gurjão, Carlos Vinicius e Luís Fernando Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano, Valentina e Regina Dall'ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Anik Amorim, Karina e Valentina Dall'Ólio, Rui e Matheus Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Anik e Matheus Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Dall'Ólio e Rui Amorim Foto: LC Amorim

Legenda: Arthur e Valentina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Ribeiro, Ian Torquato e Bruno Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur, Valentina e Karina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Sobreira, Julia Freitas, Maria Eduarda e Larissa Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz São Leandro e Letícia Felício Foto: LC Moreira

Legenda: Bênção do Pastor Osvaldo Junior Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos Diógenes e Marília Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina e Ligia Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Sobreira e Bruno Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e David Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Demétrio, Valentina e Adriana Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Karina e Valentina Dall'Ólio, Osvaldo Júnior e Arthur Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Pablo Botto Foto: LC Moreira

Legenda: Ester, Vitório e Valentina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina e DJ Pablo Botto Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe, Sarah, Ana Alice e Rodrigo Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio e Rui Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna Teixeira, Luiza Sales e Melissa Frigo Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna, Adriana e Maria Julia Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Frota, Valentina Dall'Ólio e Renan Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Frota, Valentina e Karina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Correa e Ana Beatriz Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Ian Torquato, Julia Ximenes, Letícia Cerqueira e Arthur Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina e Helena Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Julia Ximenes, Leticia Cerqueira, Maria Eduarda Cavalcante e Bia Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Karina e Arthur Dall'ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Karina e Valentina Dall'Ólio e Rui Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Karina e Valentina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Laís e Ricardo Rocha, Valentina Dall'Ólio e Vitor Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Mota e Letícia Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Petrone e André Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Aguiar, Karina Dall'Ólio e Meiriane Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Joyce Santos, Valentina Dall'Ólio, Antônio e Luiz Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa Frigo, Luiza Sales e Giovanna Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Magalhães e Carlos Vinicius Foto: LC Moreira

Legenda: Primos Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Monteiro, Valentina Dall'Ólio e Carlos Vinicius Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Regina e Valentina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Alexandre, Miguel Chanka, Bernardo Farias e Arthur Lemos Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Fortes, Karina Dall'Ólio, Ana Alice, Sara e Filipe Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Porto e Ricardo Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Porto, Marina Santos e Ana Julia Craveiro Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Dall'Ólio e Matheus Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira