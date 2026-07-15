Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Fernanda Sampaio e Patrick Arraes celebram o amor em noite intimista e elegante

Casal reuniu familiares e amigos no Gran Marquise, para uma celebração personalizada com menu asiático exclusivo

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 07:31)
Jeritza Gurgel
Legenda: Os noivos
Foto: LC Moreira

Fernanda Sampaio e Patrick Arraes celebraram o casamento, na noite de segunda-feira (13), em um jantar que refletiu a personalidade da dupla. 

Legenda: Maria Victória, Erivaldo e Patrick Arraes, Fernanda Sampaio, Robinson Calu e Lunara Arraes
Foto: LC Moreira

Depois de quase dez anos de história, os noivos receberam familiares e amigos no Hotel Gran Marquise para uma noite marcada por afeto, elegância e um menu asiático exclusivo, criado especialmente para a ocasião. O destaque ficou para o Jjamppong, prato favorito de Patrick, escolhido como inspiração para homenagear a cultura coreana, paixão compartilhada pelo casal. 

Legenda: Silvia, Fernanda, Fernando e Ingrid Sampaio
Foto: LC Moreira

A ambientação assinada por Geo Sá Decor, o vestido de Pedro Porcelini, da Maison Cris Atelier, e os doces e bolo de Paulinha Confeitaria completaram a experiência. À frente da celebração, a Compacta, do Grupo Mafrense Eventos, imprimiu sua reconhecida assinatura de elegância, criatividade e atenção aos mínimos detalhes, traduzindo a essência dos noivos em cada momento.

Veja mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Amanda e Carla Pontes, Renata Guimarães, Zé Carlos Pontes, Patrick Arraes, Fernanda Sampaio, Erivaldo e Maria Victória Arraes André e Lina Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Guimarães, Patrick Arraes, Fernanda Sampaio e Zé Carlos Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Pontes, Patrick Arraes, Fernanda Sampaio e Carla Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Patrick Arraes, Fernanda Sampaio, Gustavo e Pedro Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel, Patrick Arraes, Fernanda Sampaio, Letícia e Aíla Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Perdigão, Gustavo e Pedro Gurgel e Dani Sanford
Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Pontes, Patrick Arraes, Fernanda Sampaio e André Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Leite, Sara Moreira, Christopher Jons, Valéria e Gabriel Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza, Mariana, Ângela e Aíla Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Miguel, Suelen, Maria Vitória, Maria Letícia e Maria Teresa Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian, Bernardo e Bruno Arraes
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick Arraes e Fernanda Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Raphael Bruno, Daniela Feitosa e Renato Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Sales e Hamilton Freire
Foto: LC Moreira

Legenda: Layane Ribeiro e Renato Nóbrega
Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro e Carolina Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Lara e Moacir Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel, Patrick Arraes, Rodolfo Licurgo e Pedro Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Paiva e Eduardo Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Pontes e Renata Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick Arraes e Fernanda Sampaio
Foto: LC Moreira