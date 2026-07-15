CAPTEI: Fernanda Sampaio e Patrick Arraes celebram o amor em noite intimista e elegante

Fernanda Sampaio e Patrick Arraes celebraram o casamento, na noite de segunda-feira (13), em um jantar que refletiu a personalidade da dupla.
Depois de quase dez anos de história, os noivos receberam familiares e amigos no Hotel Gran Marquise para uma noite marcada por afeto, elegância e um menu asiático exclusivo, criado especialmente para a ocasião. O destaque ficou para o Jjamppong, prato favorito de Patrick, escolhido como inspiração para homenagear a cultura coreana, paixão compartilhada pelo casal.
A ambientação assinada por Geo Sá Decor, o vestido de Pedro Porcelini, da Maison Cris Atelier, e os doces e bolo de Paulinha Confeitaria completaram a experiência. À frente da celebração, a Compacta, do Grupo Mafrense Eventos, imprimiu sua reconhecida assinatura de elegância, criatividade e atenção aos mínimos detalhes, traduzindo a essência dos noivos em cada momento.