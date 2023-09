CAPTEI: Fenacce tem evento de lançamento com desfiles de moda, música e artesanato

Na terça, 12, Stella Pavan, organizadora da Fenacce e presidente do Sindieventos, recebeu a imprensa e convidados para o lançamento da 5ª edição da Fenacce - Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará, no Shopping Iguatemi Bosque. Com o tema "Arte de Toda Parte", o evento apresentou desfiles de moda, show musical e obras produzidas por artesãos.

Legenda: Jeritza Gurgel, Stella Pavan, Renata Jereissati e Wellington Oliveira Foto: LC Moreira

A apresentação do evento foi conduzida por Niara Meirele que vestia TR Brand, a marca que abriu o desfile repleto de identidade e criatividade, trazendo uma moda no jeans inclusiva e com muita atitude.

Legenda: Niara Meirele Foto: LC Moreira

Legenda: Thaty Rabelo Foto: LC Moreira

Em seguida, Ivanildo Nunes e seus impecáveis vestidos. Um trabalho desenvolvido com as rendeiras de Maranguape em peças Richelieu com couro. Preto e branco. Lindos, lindos e lindos!

Legenda: Desfile de Ivanildo Nunes Foto: LC Moreira

Destaque para a dupla, o cantor e sanfoneiro, Fernando Amorim, e Cleane Sampaio, atriz e uma cantora cearense com um talento impressionante. Eles arrasaram na voz, na animação e no tom! Valeu!

Legenda: Fernando Amorim e Cleane Sampaio Foto: LC Moreira

André e Stella Pavan apresentaram as novidades da feira e os parceiros do eventos manifestaram a satisfação em participar do momento.

Legenda: André e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Informações

A feira acontece de 26 de setembro a 1º de outubro no Centro de Eventos do Ceará, com entrada solidária mediante a doação de 2 kg de alimentos. Os alimentos serão destinados a programas sociais.

Legenda: Stella Pavan Foto: LC Moreira

Cerca de 1.500 artesãos e 320 expositores vão estar nesse ano na Fenacce que promove a economia criativa, o empreendedorismo e a cadeia produtiva. Além disso, haverá ações voltadas para o meio ambiente e para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O evento busca impulsionar a cultura e o artesanato como atividades relevantes na economia do país.

Legenda: Stella e André Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: André e Stella Pavan, Cid Alves, Alice Mesquita e Desiree Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Alves, Afonso Junior, Stella e André Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Basilio, Elirdes Costa e Carolina Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Ivanildo Nunes, Stella Pavn e Thaty Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Oliveira, Stella Pavan e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Pavan e Patrícia Liebmann Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Guedes, Stella Pavan e Patrícia Liebmann Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Braga, Stella Pavan, Cid Alves, Valéria Cavalcante e Alice Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Pompeu, Angelice Custódio, Marta Capelo e Cid Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Alves, Stella e André Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Sombra, Maurício Junior e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Elirdes Costa, Stella Pavan e Wellington Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte, Stella Pavan e Lucitânia Feijão Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Castro Alves e Circe Jane Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Thaty Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Wecton Rivas e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Pavan e Alda Iodes Foto: LC Moreira

Legenda: Jonas Desidoro e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Granjeiro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Liebmann, Cid Alves, Afonso Junior e André Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Sheila e Daniel Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Pavan e Circe Jane Foto: LC Moreira

Legenda: Thaty Rabello Brand Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile de Ivanildo Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Renata Jereissati e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Oliveira e Stella Pavan Foto: LC Moreira