CAPTEI: Fátima Borges Duarte foi a aniversariante que chacoalhou o Piano Bar do Ideal

Fátima Borges Duarte é pura festa. Tem alma alegre e está sempre com largo sorriso no rosto. Querida por todos, esse ano e com todas as amigas mais protegidas e seguras, resolveu comemorar o seu aniversário.

A empresária contou com aliadas para receber as 80 (oitenta) mulheres convidadas. Cândida Portela cuidou da organização. A filha, Vivian Fermanian e Mirian Bastos fizeram a decoração e a animação ficou no comando do DJ Juvenal, nada mais, nada menos que o maridão da aniversariante.

Legenda: Vívian Fermanian, Fátima Duarte e Miriam Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Juvenal e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

O clima por lá foi de muita descontração e alegria, assim com a Fatinha é!

Vem ver a comemoração através das fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Adriana Muniz, Lurdes Boris, Fátima Duarte, Graça Bringel, Crismene Bessa e Terezinha Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Belchior, Lucitânia Feijão, Fátima Duarte e Lourdes Boris Foto: LC Moreira

Legenda: Betinha Sampaio, Fátima Duarte e Mônica Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Cândida Figueiredo, Fátima Duarte e Márcia Andréa Foto: LC Moreira

Legenda: Cândida Portela, Fátima Duarte e Márcia Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Melo e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Alexandre e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Brilhante, Fátima Duarte e Luiz Gastão Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Fraga e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Cândida Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Germana Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Inês Cals Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Marshall, Fátima Duarte e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Yolanda Araújo, Ivanildes Menezes, Fátima Duarte, Bia Jordão e Marlene Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian, Gabriela e Bia Fermanian Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian Fermanian e Cristiane Fraga Foto: LC Moreira

Legenda: Vera Tigre e Karina Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Terezinha Linhares, Branca Pegado, Fátima Duarte e Neli Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Nobre, Vânia Queiroz e Marilza Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Selma Cabral, Fátima Duarte e Luiziane Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Fonteles, Cândida Portela e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Mirian Bastos, Vívian Fermanian, Fátima Duarte, Socorro Medeiros e Carol Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Liduina Melo, Marilena Campos, Leda Castelar e Marília Barata Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Marshall, Fátima Duarte e Safira Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Luiz Gastão Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Marshall, Cláudia Alexandre, Inês Cals e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Marlene Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Mirian Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Nicole Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Sailes Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Salma Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Fermanian, Fátima Duarte, Bia e Vívian Fermanian Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldina Bezerra e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Islay Rangel, Fátima Duarte, Terezinha Linhares e Theo Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Islay Rangel e Terezinha Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Josilda Belchior, Branca Pegado, Yolanda Araújo e Neli Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Juvenal e Fátima Duarte, Marta e Valdo Peixe Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Sampaio e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Liduina Melo, Marilena Campos, Fátima Duarte e Leda Castelar Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Esteves e Selma Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Andréa e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Castro, Gabriela Fermanian, Fátima Duarte, Inês Cals e Cândida Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Marilena Campos, Fátima Duarte e Marta Peixe Foto: LC Moreira

Legenda: Marilena Campos, Márcia Andréa, Fátima Duarte, Cláudia Alexandre e Inês Cals Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Marshall e Fátima Duarte Foto: LC Moreira