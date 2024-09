CAPTEI: Exposição 'Ser Tão Mar' de Stênio Burgos enche de cores o Espaço Cultural Arandu

Na quarta-feira, 18, o Espaço Cultural Arandu, em Caucaia -CE, recebeu a exposição "Ser Tão Mar" do artista plástico Stênio Burgos. A mostra, realizada pelo Instituto Myra Eliane, trouxe o próprio artista para a estreia, que contou com a presença de convidados e depois abriu as portas ao público com visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, até o dia 18 de outubro.

Por lá, o Quarteto de Cordas da Casa de Vovó Dedé trouxe as boas-vindas aos convidados seguido da apresentação do Coral dos alunos do curso de libras do Instituto Myra Eliane.

Com curadoria de Leonardo Leal, "Ser Tão Mar" reúne 25 obras que mapeiam diversos momentos da carreira do artista. As pinturas destacam o sertão nordestino com paisagens naturais e elementos culturais, incluindo referências aos bordados de Nice Firmeza. Conhecido por sua expertise em pintura de observação, Stênio Burgos é internacionalmente aclamado por suas paisagens, naturezas mortas e autorretratos. Suas obras são reconhecidas pelos traços fortes e ágeis e pelas cores vibrantes, que se tornam ainda mais poderosas na exposição “Ser Tão Mar”.

Agora, confira quem esteve na abertura da exposição “Ser Tão Mar” pelas lentes de LC Moreira:

