CAPTEI: Exposição Hiper-Realismo no Brasil chega à CAIXA Cultural Fortaleza

A CAIXA Cultural Fortaleza recebeu, na noite de terça, 09, a exposição "Hiper-realismo no Brasil" do artista Giovani Caramello.

Por lá, esculturas de resina, silicone e terracota reproduzem expressões humanas com riqueza de detalhes. Impactante!

Legenda: Apelo Foto: LC Moreira

A mostra, que já passou por outras capitais do país, chega à capital cearense com entrada franca!

Durante a abertura da exposição, o curador Icaro Ferraz Vidal conduziu os convidados para as visitas guiadas pelas 11 obras que compõem a exposição, destacando peças como Nikutai, com 2,5 metros de altura, e Segunda Chance, que retrata um idoso com sinais do envelhecimento esculpidos em silicone.

Legenda: Nikutai Foto: LC Moreira

Legenda: Segunda Chance Foto: LC Moreira

A exposição, patrocinada pela CAIXA e pelo Governo Federal, promete fortalecer o movimento hiper-realista na arte contemporânea brasileira, provocando reflexões sobre a fragilidade humana e a impermanência da vida.

