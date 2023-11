CAPTEI: Exposição coletiva do projeto Amigos em Ação celebra arte e solidariedade

Na última quinta-feira, 16, aconteceu a abertura da Exposição Coletiva de Obras de Arte "Amigos em Ação", que está na 15ª edição. Esse é um projeto social que une arte e solidariedade em um encontro único.

O primeiro momento do projeto ocorreu na sede da Alessandro Belchior Imóveis, localizada avenida Desembargador Moreira nº 629. O evento contou com a presença de convidados, que puderam admirar de perto as obras de 74 artistas plásticos e fotógrafos renomados.

Legenda: Exposição Coletiva de Obras de Arte "Amigos em Ação" Foto: LC Moreira

A obra-tema deste ano é a escultura "Abençoado Jumento", do talentoso escultor e artesão jaguaribarense, Edismar Arruda. Sua criação representa a junção do tradicional com o contemporâneo, encantando aqueles que a contemplam.

Legenda: Edismar Arruda Foto: LC Moreira

As obras de arte estarão expostas para visitação pública até o dia 6 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, e aos sábados, das 08h às 12h, no mesmo local do lançamento. A variedade de estilos e técnicas proporciona uma experiência única aos visitantes, que poderão apreciar a diversidade e riqueza da produção artística contemporânea.

A Exposição Coletiva de Obras de Arte "Amigos em Ação" é reconhecida por seu compromisso social, uma vez que parte da renda obtida com a venda das obras será revertida para projetos em prol da comunidade local. Além de celebrar a arte, o evento também contribui para causas solidárias, promovendo a transformação através da cultura.

Legenda: Germano Belchior, Zé do Egito, Edismar Arruda, Alessandro, Walter e Delano Belchior Foto: LC Moreira

Confira quem esteve na noite da abertura da exposição:

