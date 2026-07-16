CAPTEI: Exposição celebra os 90 anos de Hélio Rôla e reafirma seu legado na arte brasileira
Mostra no MAUC reúne obras de mais de cinco décadas e marca as comemorações pelos 65 anos do museu
A cena cultural alencarina ganhou um capítulo de peso.
A exposição Hélio Rôla 90 anos, em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC), celebra um dos maiores protagonistas das artes visuais cearenses e integra as comemorações pelos 65 anos da instituição.
Com curadoria de Flávia Muluc e Ricardo Resende, a mostra percorre mais de cinco décadas de uma produção que fez da liberdade criativa sua assinatura de prestígio.
Pinturas, desenhos, xilogravuras, murais, arte postal e assemblages revelam uma obra que atravessa gerações e permanece em permanente estado de vanguarda.
Um roteiro obrigatório para quem entende que sofisticação também se mede pela capacidade de transformar pensamento em arte.
Confira as fotos!