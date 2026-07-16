CAPTEI: Exposição celebra os 90 anos de Hélio Rôla e reafirma seu legado na arte brasileira

A cena cultural alencarina ganhou um capítulo de peso.

A exposição Hélio Rôla 90 anos, em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC), celebra um dos maiores protagonistas das artes visuais cearenses e integra as comemorações pelos 65 anos da instituição.

Legenda: Hélio Rôla - 90 anos Foto: Divulgação

Com curadoria de Flávia Muluc e Ricardo Resende, a mostra percorre mais de cinco décadas de uma produção que fez da liberdade criativa sua assinatura de prestígio.

Legenda: Hélio Rôla - 90 anos Foto: Divulgação

Pinturas, desenhos, xilogravuras, murais, arte postal e assemblages revelam uma obra que atravessa gerações e permanece em permanente estado de vanguarda.

Legenda: Hélio Rôla - 90 anos Foto: Divulgação

Legenda: Hélio Rôla - 90 anos Foto: Divulgação

Legenda: Hélio Rôla - 90 anos Foto: Divulgação

Um roteiro obrigatório para quem entende que sofisticação também se mede pela capacidade de transformar pensamento em arte.

Confira as fotos!

Legenda: Hélio Rôla - 90 anos Foto: Divulgação

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