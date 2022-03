CAPTEI: Executivos de Marketing participam do 1º almoço de negócios do Nosso Meio

A ocasião contou com palestra “Desafios da Gestão Humanizada durante a Pandemia”, conduzida pela gerente de Gestão de Pessoas da Unimed Fortaleza, Luanna Façanha, que compartilhou sua experiência de mais de 20 anos tornando-se a empresa em um case de sucesso durante a pandemia da Covid-19.

Tamires Soares, diretora-executiva do Nosso Meio, na oportunidade explicou o interesse de estabelecer o diálogo com a área de gestão de pessoas:

Tamires Soares Diretora-executiva do Nosso Meio “Uma empresa só alcança os objetivos do negócio com o empenho das pessoas. Por isso, acreditamos que aliar Comunicação & Marketing e Recursos Humanos é uma excelente maneira de desenvolver líderes fortes”

Veja quem esteve no almoço do Nosso Meio que compartilhou insights, experiências e olhar analítico de como fazer uma marca prosperar em meio à crise através das fotos enviadas, exclusivamente, à nossa coluna, pela equipe do Nosso Meio.

Legenda: Fernando Hélio Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Luanna Façanha Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Fernando Hélio entre convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Hélio, Tamires Soares e convidadas Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Tamires Soares e Fernando Hélio entre convidados Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Luanna Façanha entre convidados do Nosso Meio Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Convidadas Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Almoço de negócios Foto: Arquivo pessoal