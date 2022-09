CAPTEI: EVOLA Grupo conclui o primeiro ciclo literário e lança livro de Catarina Rochamonte

EVOLA vem de evolução, do verbo evolar, elevar-se voando. Bem como as ideias livres, os pensamentos profundos das mulheres que formam o EVOLA Grupo. Elas buscam um lugar, uma história e um projeto de vida. Ética e pensamento coletivo, como pilares.

Legenda: EVOLA Grupo Foto: LC Moreira

Emília Buarque Resende, Claudia Félix Magela, Aline Félix Barroso, Eloiza Sarubbi, Carla Sofia Pereira, Ingrid Feitosa, Roberta Brígido Ary e Águeda Muniz encontram-se desde 2021. Aprofundam e discutem temas do cotidiano. Uma iniciativa de valorização do conhecimento e do pensamento.

Legenda: Catarina Rochamonte Foto: LC Moreira

Como primeira mentora, a convidada foi a professora e doutora em filosofia, Catarina Rochamonte. A docente e o Evola Grupo estudaram, no primeiro ciclo, filósofas de elevada expressão e uma vida marcada, profundamente, em suas épocas.

Para cada obra estudada, leituras, filmes e, por fim, encontros para discutir e refletir entre as mulheres do Grupo.

Na noite de quinta, 22, o EVOLA Grupo concluiu o percurso proposto pela mentora. Encorajadas e empolgadas com a dinâmica, prestigiaram sua mentora promovendo o lançamento da 4ª obra da escritora, “Introdução à Filosofia Política - Democracia e Liberalismo”, de Catarina Rochamonte.

Legenda: Catarina Rochamonte Foto: LC Moreira

O evento foi bem prestigiado e aconteceu no Restaurante O Banquete, da chef Liliane Pereira.

Vem ver quem esteve por lá!

Legenda: Cláudia Félix e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Félix e Catarina Rochamonte Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso e Catarina Rochamonte Foto: LC Moreira

Legenda: Danuza Façanha, Cláudia Majela Félix e Rosane Maneira Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Catarina Rochamonte e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Pereira, Carlos Marden e Isabele Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Marden e Isabele Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Águeda Muniz, Cláudia Majela Félix e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Almeida, Catarina Rochamonte e Lídia Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro, Talita e Alexandre Fermanian, Randal e Gina Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro e Eveline Fujita, Carla e Carlos Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Félix, Licia Vasconcelos e Ingrid Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Dante, Catarina e Eliene Rochamonte e Jorge Campelo Foto: LC Moreira

Legenda: Eloíza Sarubbi, Roberta e Ricardo Ary e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Eloíza Sarubbi e Cláudia Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio e Isabela Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Águeda Muniz, Rosane Maneira e Cláudia Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Holanda, Carlos e Carla Pereira e Frederico Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Feitosa e Cláudia Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Feitosa, Gustavo Rocha e Liliane Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Pádua Sampaio e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Ricardo Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Dutra, Águeda Muniz e Pâmela Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary, Cláudia Félix, Emília Buarque e Eloíza Sarubbi Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Félix, Catarina Rochamonte e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Liliane Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Rochamonte Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Rochamonte e Gustavo Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Rochamonte e Ingrid Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Rochamonte e Jorge Campelo Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Rochamonte e Licia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Félix, Jeritza Gurgel e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Eloíza Sarubbi e Catarina Rochamonte Foto: LC Moreira

Legenda: Frederico Costa, Carla Pereira, Catarina Rochamonte e Felipe Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Feitosa, Danuza Façanha, Cláudia Félix e Rosane Maneira Foto: LC Moreira

Legenda: Gina e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Feitosa e Catarina Rochamonte Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Rochamonte e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

