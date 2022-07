CAPTEI: Evento beneficente “Sobre um Novo Olhar” reúne a sociedade cearense na Estação das Artes

Na quarta, 13, o Hospital de Olhos Caviver, promoveu um evento beneficente chamado: ”Sobre Um Novo Olhar”.

“Criamos um momento especial e grandioso unindo beleza e cultura com solidariedade em atenção a causa da cegueira infantil, que é a nossa missão diária no Caviver. ” comenta Dra. Islane Verçosa, oftalmologista e presidente do Hospital de Olhos Caviver.

"Sobre Um Novo Olhar", de fato, juntou cultura, música, moda e lifestyle e fez uma programação especial no espaço cultural diferenciado da cidade, o recém-inaugurado complexo cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza.

Por lá, Kalil Nepomuceno assinou um desfile apresentando a Coleção Dragão Fashion Brasil 2022 e Niara Meirele, apresentadora de TV, influenciadora digital e modelo, apresentou, em primeiríssima mão, o projeto As Nordestinas.

Legenda: Kallil Nepomuceno e Niara Meirele Foto: LC Moreira

Niara Meirele “É muito especial quando damos valor ao artesanato tão encantador que encontramos em cada cidade nordestina, mas que é pouco valorizado. Nesta estreia tivemos muito trabalho em couro, do Espedito Celeiro, que tenho muita admiração, e outros que trabalham com o couro, em uma homenagem a minha terra, a Região do Cariri. Foi uma emoção única, falar do Nordeste sempre me emocionada demais!”

O cantor e compositor, Marcos Lessa, animou a plateia, interagindo com a boa música que o acompanha sempre!

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

O evento foi um sucesso absoluto!

Vem ver as imagens captadas por LC Moreira:

Legenda: Ticiana Rolim, Islane Verçosa e Dias Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lessa e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Alda e Mariana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Leite, Helena Guedes, Islane Verçosa e Vladia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Patricia, Islane Verçosa e Rui Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Angela Mourão, Islane Verçosa e Ticiana Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Caroline Freitas, Islane Verçosa e Antonio Lucas Foto: LC Moreira

Legenda: Cidônia Sousa, Islane Verçosa e Alexandre Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Sousa e Alex Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Caroline Freitas, Paloma Verçosa, Islane Verçosa e Mariana Foto: LC Moreira

Legenda: Estefânia Albuquerque e Conceição Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Carneiro e Lorena Prestes Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriele, Zelia e Edite Foto: LC Moreira

Legenda: Geovaneide, Mariana, Islane Verçosa, Elizabete e Renato Perdigão Foto: LC Moreira

Legenda: Glenda Teixeira, Priscila Melo, Islane Verçosa e Jaqueline Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa e Epênia Uchôa Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Gentil, Islane Verçosa, Raquel Sá Foto: LC Moreira

Legenda: TFCM Group Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile de Kallil Nepomuceno Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile de Kallil Nepomuceno Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile de Kallil Nepomuceno Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile de Kallil Nepomuceno Foto: LC Moreira

Legenda: Tais Dantas e Suelda Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Sergio Barbosa, Islane Verçosa e Angela Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela, Islane Verçosa e Marcia Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Cesar, Islane Verçosa e Darly Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Maria José Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Aguiar e Alef Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Patricia Cruz, Islane Verçosa e Luciano Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Paloma Verçosa e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Nicolas Ferreira e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Natalia Herculado e Fred Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Montenegro, Nidia Romero, Islane Verçosa e Marcos Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lessa, Islane Verçosa e Veri Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Marta e Fernanda Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Marcio Holanda, Magno Sampaio e Claudio Emanuel Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Pessoa, Islane Verçosa e Caio Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Maivone, Tarcio e André Foto: LC Moreira

Legenda: Luis Lobo, Islane Verçosa e Silvia Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Ribeiro e Tiago Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Montenegro, Fernanda Montenegro, Ana Beatriz e Fulvia Baiochi Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Alican, Islane Verçosa e Leonete Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa, Paulo Teixeira e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa e família Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa e família Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa e Maria Celina Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa e Paula Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa, Neno Sampaio e Talita Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa, Vanessa, Isis e Vanci Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Isnara Castro, Islane Verçosa e Maria Celina Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana de Castro e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Izan Cunha e Islane Verçosa Foto: LC Moreira