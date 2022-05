Captei: Evandro Leitão é agraciado com Medalha Boticário Ferreira

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado estadual Evandro Leitão, recebeu a honraria da Câmara Municipal de Fortaleza na noite de segunda, 16, em sessão solene conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT).

Coube a vereadora Kátia Rodrigues saudar o homenageado. Palavras agradecidas pela oportunidade de prestar a deferência ao parlamentar.

Legenda: Kátia Rodrigues Foto: Carlos Gibaja

Kátia Rodrigues Vereadora “Expresso minha honra e que esse momento de alegria fique gravado em nossos corações. Antes de 2016 fui candidata a vereadora de Fortaleza, o senhor me acolheu e acreditou em mim (...) É uma honra estar entregado essa medalha que foi aprovada por unanimidade”

Com a medalha no peito, Evandro agradeceu Kátia. Fez um discurso leve, com a emoção similar a da conquista do título da Copa do Nordeste pelo time do coração. Tudo embalado por trechos de músicas de Ednardo (Beira-Mar) e Belchior (Apenas um rapaz latino-americano). Resgate de sua história.

Legenda: Evandro Leitão Foto: Carlos Gibaja

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará “Aprendi com meus pais, a fazer o bem sem olhar a quem. Tento passar o que aprendi com eles para meus filhos, que são; a honestidade, o trabalho, a transparência e a fazer política com ‘P’ maiúsculo. Fazer política em prol da sociedade, sem cisão. Olhar para as pessoas com olhar humano. Por isso faço parte de um projeto, acredito não apenas nos homens, mas no projeto. Muito obrigado!”

Saudações por parte da governadora do Ceará, Izolda Cela e do presidente da Câmara, Antônio Henrique finalizaram a cerimônia.

Vamos aos cliques :

Legenda: Antônio Henrique, Evandro Leitão e Izolda Cela Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Kátia Rodrigues, Izolda Cela, Evandro Leitão e Antônio Henrique Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Plenário Foto: Assessoria Deputada Augusta Brito

Legenda: Vereadores Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Tia Francisca, Izolda Cela, Cristiane Leitão, Kátia Rodrigues e Onélia Santana Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Convidada, Teotônio Silva e Izolda Cela Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Walter Cavalcante, Augusta Brito e Nelson Martins Foto: Assessoria da Dep Augusta Brito

Legenda: Guilherme Sampaio e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Moroni Torgan, Izolda Cela e Alexandre Pereira Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Carlos Silva, Izolda Cela e Élcio Batista Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Autoridades Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Autoridades Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Kátia Rodrigues Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Evandro Leitão Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Izolda Cela Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Antônio Henrique Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Evandro Leitão recebendo Medalha Boticário Ferreira Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Certificado Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Izolda Cela, Kátia Rodrigues, Evandro e Cristiane Leitão Foto: Carlos Gibaja

Legenda: Augusta Brito e Evandro leitão Foto: Assessoria da Dep Augusta Brito

Legenda: Kaio, Evandro e Cristiane, Cecília e Eduardo Leitão Foto: Assessoria Dep Evandro Leitão

Legenda: Evandro e Cristiane Leitão e convidados Foto: Assessoria do Dep Evandro Leitão

Legenda: Beatriz Leitão, Juliana Brito, Hélio Winston, Cristiane, Evandro e Sílvia Leitão, Bruna Brasileiro e Wellington Leitão Foto: Assessoria do Dep Evandro Leitão

Legenda: Evandro Leitão com vereadores Foto: LC Moreira