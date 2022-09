CAPTEI: Evandro Colares abre as portas de casa para receber convidada especial nos seus 60 anos

Legenda: A lua cheia foi a convidada especial da festa Foto: Evandro Colares

Evandro Colares chegou aos 60.

Para comemorar a melhor fase da vida, fez uma festa no sábado, 10, para amigos na sua casa, em frente ao mar, no Porto das Dunas.

Legenda: Evandro e Eliziane Colares Foto: LC Moreira

Tudo preparado com carinho. As prévias do evento compartilhadas em mensagens de WhatsApp.

Opções de presente: escolha de uma das 3 instituições indicadas pelo aniversariante para apoio. Uma forma de conhecer projetos e ajudar a quem precisa. Tudo muito prático, fácil e direto. Incrível iniciativa. Coisas de quem é altamente desenvolvido!

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Até o “dress code” o publicitário mandou recado: “aquela roupa que te faz feliz. Que é sucesso!” Problemática zero! Evandro quem diz!

Habitué do Porto das Dunas, Evandro fez a festa começar às 16 horas. Sunset Luau 60. Espaço decorado por Cláudio Silveira, expert nas produções pé na areia bem sofisticadas.

Legenda: Superbanda Foto: LC Moreira

Para começar a festa, um repertório de jazz, bossa e pop com Mimi Rocha na Guitarra e Samuel Lopez no Sax. Depois, levantando quem estava parado, Superbanda. Aí, para animar a festa, Serial Funkers. DJ Lorenzo tocou para os inimigos do fim.

Legenda: Serial Funkers Foto: LC Moreira

Feliz e emocionado, ao lado da sua Eliziane e dos filhos, após os parabéns, o energético e produtivo virginiano fez suas lágrimas escorrerem no rosto rosado. Nenhuma novidade para quem é leal com seus valores e ama de verdade. E para quem é de virgem, vamos combinar!

Legenda: Palavras emocionadas do aniversariante Foto: LC Moreira

Enfim, esse tipo de lágrima salgada, de boas emoções, de alegrias, é daquelas que gosto de ver por aqui e compartilhar com você. Essa foi uma festa assim e mais: cheia de gente fina, elegante e sincera!

Vem ver! LC Moreira captou tudo!

Legenda: Guilherme, Evandro, Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Alessandra Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Angelin e Verônica Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista, Evandro Colares, Julinho Ventura e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Guimarães e Guilherme Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Marfisa Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Rabelo e Jéssica Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Castelo e Eduardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme, Evandro e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Ághata Ferrari e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Martins e Ana Celina Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Moura, Verônica Picanço e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Rabelo, Jéssica Lima e Vanessa Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane e Evandro Colares, Cláudia e Paulo Pepino Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Brito, Fernando Hélio e Marcelo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Edilmo Cunha e Antônio Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa, André, Islane e Paloma Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Castelo, Eduardo Bezerra, João Cateb, Ana Paula Daud, Alessandra e Daniel Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Junior, Luiz Teixeira, Orlando Pontes, Edilmo Cunha e Severino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Castelo, Alessandra Moura, Geisa Praça e Débora Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Matias e Ligia de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Brícia e Luiz Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas Santos e Eduardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Rangel e Adriano Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana Dummar e Pedro Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Moura e Gerardo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Denise e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Diana e William Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Bezerra, Flávia Castelo, Ana Luiza e Régis Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane e Evandro Colares, Paulo Pepino, André Verçosa e Pedro Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Bezerra, Islane Verçosa e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima e Juvenal Duarte, Ritelza Cabral e Marco Aurélio Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Barroso, Márcia Cavalcante, Andréa e Barros Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Hélio, PH Donato e Tamires Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares, Valeska Rolim, Luciana Sousa e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Mário Queirós, Adriano Rabelo e Jéssica Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro e João Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Luiz Teixeira e Orlando Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela Melo, Islane Verçosa e Denise Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Barroso, Ricardo Caldas, Aline e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Soares e Cláudio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ritalza Cabral e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Castelo, Eduardo Bezerra, Islane e André Verçosa, João Cateb e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Barbosa e Rafaela Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Gonny Arruda e Julinho Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Julinho Ventura, Geraldo Luciano e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Louise Santos, Cláudio Silveira, Gislaine e Douglas Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Valeska Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Cavalcante e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Mário Queirós e Adriano Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Angelin e Eduardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Mário Queirós e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira